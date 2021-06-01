طريقة تحضير كب كيك القراصيا.. خطوة بخطوة

يعد الكب كيك من الحلويات اللذيذة والشهية، وتفضل الكثير من الأمهات تقديمها لأطفالها مع إضافة الحشوات المفيدة، والفاكهه التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن.

وإليكم طريقة تحضير كب كيك القراصيا للشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير كب كيك بالقراصيا



2 كوب دقيق

1 كوب قراصيا

1 ملعقة صغيرة بيكربونات صوديوم

1 باكو بيكنج بودر

نصف كوب زبدة

1 كوب سكر

ملح

2 بيضة

2 باكو فانيليا

1 كوب لبن



طريقة تحضير كب كيك بالقراصيا



* ترفع القراصيا مع البيكربونات على النار حتى تمام التجانس

* ثم تترك حتى تبرد

* في الخلاط يخفق الزبدة والسكر وكوب من خليط القراصيا واللبن

* ثم يرفع من الخليط كوب إلا ربع ويترك جانبا للحصول على صوص القراصيا

* يضاف لباقي الخليط في الخلاط البيض والخل والفانيليا ويخلطوا جيدا

* يخلط الدقيق مع البيكينج باودر

* ويخلطوا مع باقي الخليط

* يوضع خليط الكيك في قوالب كاب كيك

* ويدخل الفرن حتى تمام الطهي

* ثم يقدم مع صوص القراصيا بعد أن يبرد

