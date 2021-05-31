دبلوماسي يوضح المحاور الثلاثة لوقف إطلاق النار بقطاع غزة

القضية الفلسطينية

قال السفير السيد شلبي، المدير التنفيذي للمجلس المصرى للشئون الخارجية سابقا، إن مصر نجحت فى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين.



وأضاف "شلبي" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، يجب أن يكون هناك جهود من مصر لحماية وتثبيت وقف إطلاق النار، موضحا أن ذلك ما جرى بالفعل على عدة مستويات دبلوماسية وسياسية وأمنية.



وتابع أنه على المستوى الدبلوماسي شهدت مصر زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي، وخلالها أكد وزير الخارجية المصرى أهمية أن تكف إسرائيل عن استنزافات الفلسطينية حتى لا يتكرر ما حدث بقطاع غزة.



وأكد أنه على المستوى الأمنى قام الوزير عباس كامل بإبراز عدد من الاتصالات على المستوى الإسرائيلي والفلسطيني، تتجه إلى تثبيت وقف إطلاق النار وحمايته جنبا إلى جنب مع إطلاق مصر لعملية إعمار غزة.



وأشار إلى أن تلك المحاور تعتبر محاور أساسية ومركزية فيما يتعلق بتثبيت وتطوير وقف إطلاق النار إلى هدنة دائمة، وكذلك إعمار ما تم تدميره فى غزة.



