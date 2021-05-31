دلال عبد العزيز تتلقي دعما غير مسبوق من السوشيال ميديا والجمهور

تصدرت تريند مؤشر جوجل في السعودية

تلقت الفنانة دلال عبد العزيز دعما كبيرا من الجمهور ومن مواقع التواصل الإجتماعي منذ خبر دخولها المستشفي وتواجدها بالعناية المركزة بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وحرص الجمهور كل يوم على الدعاء لها لكي تمر هذة الأزمة الصعبة،وخاصة بعد رحيل زوجها الفنان سمير غانم .

وتصدرت الفنانة دلال عبد العزيز تريند مؤشر جوجل في السعودية، بعد طلب ابنتها إيمي سمير غانم الدعاء لها .

طلبت الفنانة نهال عنبر، الدعاء للفنانة دلال عبدالعزيز بعد إصابتها بفيروس كورونا ومرورها بوعكة صحية.

ونشرت نهال عنبر، صورة للفنانة دلال عبد العزيز عبر انستجرام وعلقت قائلة: “اطلب من كل الناس انهاردة الدعاء وقراءة سورة يس بنيه الشفاء للفنانة دلال عبد العزيز ويرجعها لبيتها وبناتها وكل الناس إلى بتحبها بالف صحة وعافية وسلامة والدعاء لكل المصريين والعالم العربى بالشفاء والعافية من الأوبئة والأمراض اللهم امين يارب العالمين”.

وكشف الإعلامي رامي رضوان، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وقال رامي رضوان في برنامجه "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"،: "لقيت حد كتب إن دلال عبد العزيز حضرت جنازة سمير غانم، ولكنها لم تحضر، ودلال عبد العزيز لم تعلم بخبر وفاة سمير غانم حتى الآن".

وأضاف رامي رضوان: "ظروف دلال عبد العزيز الصعبة تمنعنا من إخبارها بخبر وفاة سمير غانم، ودلال عبد العزيز ما زالت في العناية المركزة".