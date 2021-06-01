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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ربطه والده لمدة ساعة وألقاه للحشرات.. تفاصيل جديدة في واقعة طفل العسل

طفل العسل
طفل العسل

أمرت نيابة شبين القناطر بمحافظة القليوبية بحجز المتهم بتوثيق طفله وإلقاء العسل عليه وتركه للحشرات والذباب أعلى سطح منزله، بحجة تأديبه؛ لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

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كما أمرت النيابة، بإحالة الطفل إلى الطب الشرعي؛ لبيان الإصابات التي تعرض لها نتيجة عنف والده، والتحفظ على تليفون الأم الذي صورت به الواقعة؛ لفحصه.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت عندما استغاثت الأم بـ خط نجدة الطفل، والذي حرر محضرا بنيابة شبين القناطر والتى باشرت التحقيقات وكلفت مباحث شبين القناطر بإعداد التحريات حول الواقعة وسرعة ضبط الأب المتهم بالواقعة.


وأدلت الأم وتدعى "إ. ج"، 29 سنة، ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شبين، بأقوالها فى التحقيقات، حيث قالت إن الواقعة حدثت يوم 25 مايو، الثلاثاء الماضي، حيث فوجئت أثناء عودة الأب من عمله كسائق توك توك، وتباع على سيارة نقل، بإخبار أحد الجيران له، أن نجله “محمد” قفز على سطح منزلهم للسرقة، وهو ما استفز الأب، فقام بتوثيق الطفل، وسكب العسل عليه، وتركه على السطح لمدة ساعة، وبعدها أطلق سراحه.

وتابعت الأم فى التحقيقات أن زوجها "ح.م" 34 سنة دائم التعدى عليها وعلى أبنائه "محمد" 7 سنوات و"عاصم" 3 سنوات، مشيرة إلى أنه يعمل سائق توك توك وتباع على سيارة نقل ولكنه عصبى ويقوم بضربها هى والأولاد بوحشية؛ فقررت البحث عن جهة لحماية طفلها فاستغاثت بنجدة الطفل التى أحالت الواقعة للنيابة.

من ناحية أخرى، أكد مصدر بنجدة الطفل، أنه تلقى بلاغا من والدة طفل العسل، وتم إبلاغ النيابة العامة للتحرك فورا لإنقاذ الطفل، وبيان من فعل هذا التصرف المشين به، موضحا أن الأم اتهمت والده أنه يعامله بعنف شديد، ولا تتمكن من إنقاذه من بين يديه، ويهددها في سمعتها؛ إذا تحدثت عما يفعله في ابنه وطلبت الحماية لها وله.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، استغاثة أم، يتم تعذيب ابنها على يد والده، جاء فيها “أب يعامل ابنه بعنف شديد، ولا أستطيع أن أعمل أي شيء، يهددني بتشويه سمعتي، أرجوكم المساعدة والحماية منه، هي طريقة عقابه معانا أنا وابني، يضرب ضرب شديد، ويربط ثم يرميه فوق السطح، ودهن جسمه عسل أسود؛ علشان الحشرات تاكل جسمه، هذا الطفل عمره 6 سنوات ونصف، أرجو المساعدة، ومكان أعيش فيه أنا وأولادي”.

اخبار محافظة القليوبية شبين القناطر مواقع التواصل الاجتماعي النيابة العامة الطب الشرعى القليوبية

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