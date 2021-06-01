عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

امتحان الشهادة الاعدادية

بعد انتهاء اليوم الأول.. فرحة بين طلاب الشهادة الإعدادية بالبحيرة

طلاب الشهادة الاعدادية
طلاب الشهادة الاعدادية في دمنهور

سادت حالة من الفرحة بين طلاب الشهادة الإعدادية، بعد امتحان اللغة العربية، بسبب سهولة الامتحان وجميع الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط.

 

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 بالبحيرة

لمحاربة الغش التجاري .. ضبط 4,5 طن جبنه مجهولة المصدر بالبحيرة

وأكد الطلاب أن امتحان مادة اللغة العربية جاءت أسئلته مباشرة  في مستوى الطالب المتوسط ولكن هناك أسئلة طويلة نسبيا، موضحين أن الامتحان لم يخرج عن المتوقع وعن امتحانات السنوات السابقة.

 

وانطلقت صباح اليوم، الثلاثاء، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي (الشهادة الإعدادية) بمحافظة البحيرة، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة.

 

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد وإنهاء جميع الاستعدادات باللجان مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وكذا الاستعدادات الخاصة بالإجراءات التأمينية اللجان والكنترول ومقرات التصحيح وكل ما يتعلق بعملية سير الامتحانات.

 

ويأتي ذلك فى إطار استعدادات محافظة البحيرة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية"، والتى تنطلق اعتبارا من اليوم 1 يونيو ٢٠٢١م.

 

وأوضح محافظ البحيرة أنه تم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم، وتوفير جميع وسائل الأمان والهدوء والسلامة لهم والمناخ الملائم لأداء الامتحانات، والتأكيد على ارتداء الطلاب والعاملين والملاحظين باللجان للكمامات واتخاذ جميع التدابير التى من شأنها تذليل جميع العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب.

 

وقال إنه تم التأكيد على وجود وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان والالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم بدخول الطلاب للجان بطابور متباعد وتوزع الكمامات عليهم، وإجراء المسح الحراري والتعقيم و ارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للجان، مشددا على تنفيذ الإجراءات الاحترازية بمنتهى الجدية حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب وجميع العاملين.

 

يذكر أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الاعدادية العامة يبلغ ١٠٣٨٠٣ طلبة وطالبات يؤدون الامتحانات في ٦٠٢ لجنة بالإدارات التعليمية الثامن عشر بدائرة المحافظة، كما يبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية ٧١٨٣ طالبا وطالبة، والمتقدمون للامتحان بمدارس التربية الخاصة ١٦٠ طالبا وطالبة. 

الشهادة الإعدادية في البحيرة امتحان الشهادة الاعدادية 2021 محافظ البحيرة البحيرة اخبار المحافظات

موضوعات متعلقة

مدير مستشفى دمنهور يكشف تفاصيل المشاجرة بين أفراد الأمن وأهل مريض

ترشيحاتنا

قتل 100 إنسان ..حكومة روما تفرج عن السفاح بروسكا.. فما قصته

ستفقد ساسي..مجاهد يعلق على طلب الزمالك عدم خوض آخر 7 جولات من الدوري

لدغته كوبرا سابقا.. مصير صادم لرجل نام في حضن أخطر ثعبان على الأرض|صور

الهجوم على هدف معادي| رئيس الأركان يشهد ختام التدريب العسكري "حماة النيل" بالسودان

الأرصاد: احذروا الوجود تحت أشعة الشمس مباشرة في ذلك التوقيت.. فيديو

نتنياهو: إيران تمثل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يتصدر قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

عبدالقادر مش راجع .. ورطة جديدة لـ موسيمانى برعاية مدرب سموحة

بسبب كورونا.. التعليم: أقل من 20 طالبا بلجنة امتحانات الثانوية العامة

قرارات جديدة من الحكومة بشأن كورونا تطبق اليوم.. تعرف عليها

3 قرارات حاسمة من الكاف بشأن مباراتى الأهلي والترجي بنصف نهائى إفريقيا

الصحة تكشف مفاجأة عن الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي ودلال عبدالعزيز.. فيديو

هل روح الميت تبقى في البيت أربعين يوماً ؟.. 39 حقيقة لا يعرفها كثير

الأردن.. قرار عاجل من الحكومة لتشجيع المواطنين على تلقي لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ضرب زوجته وعضها.. زوج يتظاهر بالموت لمدة 6 سنوات|صور

شاهد.. عاصفة تضرب برجًا وتطيح بعمال النوافذ|فيديو

شاهد .. رسالة عمرها 110أعوام تكشف تاريخ فورد العريق

اختتام فعاليات التدريب المصرى الإماراتى المشترك "زايد 3".. فيديو وصور

فيديو

فيديو جراف.. احتقان بالأنف.. هذه أعراض الفطر الأسود

فيديو جراف.. حريق يلتهم مركب سياحيا بـ الغردقة

لا يتعدى أصابع الأيدي | فيديوجراف.. تفاصيل مؤتمر لوزارة الصحة عن انتشار الفطر الأسود

اختتام فعاليات التدريب المصرى الإماراتى المشترك "زايد 3".. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

أيات الجارحي تكتب: فقدان الذاكرة الإنفصالي

د.صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: مِياه النِّيِلِ

دعاء عبدالقادر تكتب: الطاووس

رمضان البيه يكتب: والسابقون السابقون أولئك المقربون

فاطمة حسن تكتب: الحرب الإلكترونية لبني صهيون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: برنياع والأرشيف النووى الإيرانى

نادية صبره

معركة مأرب الفيصلية

د.طارق منصور

وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

د.عمرو الديب

منتدى سانت بطرسبرج – اقتصاد الواقع الجديد

د.سالم الكتبي

«الجني» و«القمقم» في إيران

ريهام مازن

تجربتي مع أسترازينيكا !

كريمة أبو العينين

الأولة فى العدل.. إسمعونى

د.مجدي بدران

اليوم العالمى لمكافحة التدخين

اﻟﻤﺰﻳﺪ