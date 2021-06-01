بعد انتهاء اليوم الأول.. فرحة بين طلاب الشهادة الإعدادية بالبحيرة

امتحان الشهادة الاعدادية

سادت حالة من الفرحة بين طلاب الشهادة الإعدادية، بعد امتحان اللغة العربية، بسبب سهولة الامتحان وجميع الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط.

وأكد الطلاب أن امتحان مادة اللغة العربية جاءت أسئلته مباشرة في مستوى الطالب المتوسط ولكن هناك أسئلة طويلة نسبيا، موضحين أن الامتحان لم يخرج عن المتوقع وعن امتحانات السنوات السابقة.

وانطلقت صباح اليوم، الثلاثاء، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي (الشهادة الإعدادية) بمحافظة البحيرة، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد وإنهاء جميع الاستعدادات باللجان مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وكذا الاستعدادات الخاصة بالإجراءات التأمينية اللجان والكنترول ومقرات التصحيح وكل ما يتعلق بعملية سير الامتحانات.

ويأتي ذلك فى إطار استعدادات محافظة البحيرة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية"، والتى تنطلق اعتبارا من اليوم 1 يونيو ٢٠٢١م.

وأوضح محافظ البحيرة أنه تم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم، وتوفير جميع وسائل الأمان والهدوء والسلامة لهم والمناخ الملائم لأداء الامتحانات، والتأكيد على ارتداء الطلاب والعاملين والملاحظين باللجان للكمامات واتخاذ جميع التدابير التى من شأنها تذليل جميع العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب.

وقال إنه تم التأكيد على وجود وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان والالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم بدخول الطلاب للجان بطابور متباعد وتوزع الكمامات عليهم، وإجراء المسح الحراري والتعقيم و ارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للجان، مشددا على تنفيذ الإجراءات الاحترازية بمنتهى الجدية حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب وجميع العاملين.

يذكر أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الاعدادية العامة يبلغ ١٠٣٨٠٣ طلبة وطالبات يؤدون الامتحانات في ٦٠٢ لجنة بالإدارات التعليمية الثامن عشر بدائرة المحافظة، كما يبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية ٧١٨٣ طالبا وطالبة، والمتقدمون للامتحان بمدارس التربية الخاصة ١٦٠ طالبا وطالبة.