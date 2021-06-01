الجمهور لم يفهم بعضها .. أيتن عامر تكشف عن رأيها في مسلسلات الـ 15 حلقة

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كشفت النجمة أيتن عامر خلال ندوتها بموقع صدى البلد عن رأيها في المسلسلات التي تتكون من 15 حلقة فقط .

وقالت أيتن عامر :" لم أشعر بالضيق من تواجد مسلسلات تتكون من 15 حلقة بالعكس أسعدني وجود نوع جديد من الدراما دخل على الجمهور".

أضافت :" ولكن كان لابد أن يتم الترويج اهذا النوع من المسلسلات بطريقة أكبر ، ، علشان في ناس مفهمتش فكرة ال15 حلقة وكانوا فاكرين ان هناك مسلسلات سيتم استكمالها بعد عيد الفطر ".

وعن كواليس مسلسل كوفيد 25 قالت :" الكواليس كانت رائعة ، كنا اكتر من عائلة واخوات وكانت الكواليس دمها خفيف وزعلنا ان المسلسل خلص .. ونحرص دائما أن نتحدث مع بعض ونرتب حاليا أن نتقابل ولكن بعد موجه الكورونا ".

نشرت الفنانة أيتن عامر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة لها.

وظهرت فى الصورة من أحد أعمالها الفنية وعلقت قائلة:"لو عرفتوا انه اتقبض عليا، اول تهمة هتيجوا فى دماغكوا ايه ؟".

حلت عامر ضيفة على موقع صدى البلد في ندوة خاصة لتكريمها عن آخر أعمالها الفنية وهو مسلسل " كوفيد 25 " الذي عرض في رمضان الماضي .

وتحدثت أيتن خلال الندوة عن نجاح دورها في المسلسل وكواليس العمل مع النجم يوسف الشريف وباقي طاقم العمل.