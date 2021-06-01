ليلى زاهر تهنئ هشام جمال بعيد ميلاده

هنأت الفنانة ليلى أحمد زاهر، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، المنتج هشام جمال بعيد ميلاده الـ٢٨.



وكتبت ليلى زاهر عبر انستجرام قائلة: “‬‏‪كل سنة و انت طيب و ناجح و شاطر ومجتهد وموهوب ومحترم ما شاء الله كل سنة وانت الأخ الكبير والصاحب الجدع والروح الحلوة إن شاء الله كل الظروف الصعبة تعدي و نفرحك زي ما انت دايماً بتفرح كل الي حواليك”.



يعد هشام جمال أصغر منتج في العالم حيث أنشأ شركة "روزناما ريكوردز "وهي شركة إنتاج موسيقي مصرية أسسها عام 2008 وعمره 16 عاما.

و بدأت شركته في إنتاج أول عمل وهو فيديو كليب للممثل والمطرب أحمد مكي بأغنية "فيسبوكي" والتي حققت نجاحا كبيرا.



وتعاقدت الشركة مع أنغام في أغنيتين "سينجل"وهما "انا ساندة عليك" و" أجمل مكان".، كما أنتجت الشركة أول ألبومات دنيا سمير غانم في أكتوبر 2013 وشمل 9 أغنيات ليحقق نجاحا كبيراً ".

وأنتجت الشركة أول عمل درامي لها وهو مسلسل"لهفة" بطولة دنيا سمير غانم في رمضان 2015، كما أنتجت الشركة مسلسل "نيلي وشيريهان" الذي تقوم ببطولته دنيا وشقيقها إيمي سمير غانم. .

يشار إلى أن هشام جمال أسس فريق غنائي بعنوان"بوي باند" وهو أحد أعضائه وأصدروا أولي أغنياتهم بعنوان "عيشها بدماغك "في يوليو 2014، وبعدها أصدر الفريق عددًا من الأغنيات من بينها "فوق من الي انتا فية" "المصالح" "الصحاب" "زمن الرجولة".

قام هشام بتلحين عدد من الأغنيات من بينها "أجمل مكان" لأنغام و"أجيال بتسلم بعض" للفنان محمد حماقي.

خاض هشام جمال أول تجربة فى مجال التمثيل من خلال مسلسل فى بيتنا روبرت ، والذى عرض خلال الشهور الماضية .



