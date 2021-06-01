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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيناتور برازيلي يناشد نيمار دعم رفض استضافة البرازيل لـ كوبا أمريكا.. تفاصيل

نيمار
نيمار

ناشد سيناتور برازيلي اليوم الثلاثاء نجم كرة القدم نيمار معارضة مخطط بلاده لاستضافة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا).

 

وأعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) أمس الاثنين استضافة البرازيل للنسخة المقبلة لكوبا أمريكا من يونيو وحتى العاشر من يوليو بعد استبعاد الأرجنتين وكولومبيا من الاستضافة المشتركة.

 

وجرى استبعاد الأرجنتين بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بيما استبعدت كولومبيا نظرا لحالة التوتر السياسي التي تشهدها البلاد.

 

لكن البرازيل أيضا تأثرت بشكل كبير جراء الجائحة، حيث شهدت أمس الاثنين 874 حالة وفاة بسبب كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى نحو نصف مليون وفاة منذ بداية الأزمة الصحية، لتحتل المركز الثاني في قائمة الدول الأكثر تضررا من كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وطلب السيناتور رينان كالهيروس من نيمار الوقوف ضد مخطط إقامة كوبا أمريكا في البرازيل، وذلك خلال جلسة للجنة التحقيق البرلمانية بشأن فيروس كورونا اليوم الثلاثاء ، علما بأنه يشغل أيضا منصب المتحدث باسم اللجنة،

 

وقال كالهيروس "نيمار أود التحدث إليك، لا توافق على إقامة كوبا أمريكا في البرازيل، هي ليست بطولة ترغب في خوضها الآن، نريد أن نلعب بطولة التطعيم ، عليك أن تسجل الأهداف وأن تغير هذه النتيجة".

 

وتسير البرازيل بسرعة بطيئة للغاية في عملية تلقيح المواطنين ضد كورونا حيث تلقى 48ر10% فقط من السكان الجرعة الكاملة للقاح.

فيروس كورونا كوبا أمريكا الأرجنتين نيمار كولومبيا

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