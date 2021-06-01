عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

6 مخاطر صحية ونفسية

تأثير العصبية بين الزوجين على الأطفال

تأثير العصبية بين
تأثير العصبية بين الزوجين على الأطفال

الخلافات الزوجية والعصبية بين الزوجين امر طبيعي للغاية، ولكن عندما يزداد الأمر عن الطبيعي يمكن ان ينعكس على الأطفال ويتسبب في سوء حالتهم النفسية، وغيرها من المشاكل النفسية التي يمكن ان تتركها في نفوسهم.

 

تأثير العصبية بين الزوجين على الأطفال



وقالت الدكتورة اميره البير خبيرة علاقات اسرية و زوجية ومدربة مهارات حياتية، أن العصبية بين الزوجين تعتبر عدوى قاتلة، كما كان الفترة السابقة عدوى فيروس كورونا و ما نتج عنه من اثار قاتله في المجتمع وانتشر بشكل كبير.

وأشارت البير في تصريح خاص لموقع “صدى البلد" الإخباري،  إلى أنه يمكن للعصبية بين الزوجين ان تحدث نتيجة تكرار المشاكل اليومية التي فاقت المستطاع، وكثرة الانشغالات في عصر السرعة الذي نعيشه، أصبح من البديهي أن نرى يومياً شخصاً على الأقل تكاد دموعه تنفجر لغضبه من الحياة والأطفال في وقت واحد، فما أن تطأ قدمه البيت؛ حتى تبدأ معركة جديدة مع شريكه .
 

العصبية والتوتر.. مشروبات تساعد على الاسترخاء والهدوء

أعشاب لعلاج المعدة العصبية.. النعناع أبرزها



وأوضحت البير، أنه على الرغم أن الغضب يعد شعورا طبيعيا وصحيا يساعد في التخلص من شحنة التوتر الموجودة داخنا، لكن عندما يتحول الغضب والصراخ إلى أسلوب حياة يتحول من كونه شعورًا صحيًّا إلى شعور يؤثر بالسلب فينا وفي كل من حولنا.

وأفادت البير،  أن العصبية بين الزوجين لها تأثير كبير علي الأبناء. فالعصبية كالعدوي تنتقل منهم الي أبنائهم بشكل تلقائي. فالأبناء يتعلمون بالقدوة ويكتسبون الصفات من الآباء؛ حيث ان 70% من عصبية الأطفال تكتسب بيئيا بسبب تقليد للوالدين والعصبية الزائدة بينهم. وهذا يندرج في إطار “النمذجة” حسب علم النفس التربوي.

 

تأثير العصبية بين الزوجين على الأطفال


وتابعت البير، انه تشير الدراسات إلى أن بعض الأطفال يكتسبون العصبية من خلال الجو المحيط بالمنزل فإن رأى الطفل والديه أو أحدهما يعاني من العصبية والتوتر فإنه يحاول تقليدهما، وتؤكد دراسات حديثة أن عصبية الأطفال عبارة عن سلوكات مكتسبة ومتعلمة أكثر منها عوامل وراثية.

وأضافت البير، انه تشكل العصبية خطرا على الطفل لأنها تجعل جسم الطفل مشحونا بالغضب، فالأم التي تكون منفعلة طوال الوقت تجعل الطفل مشحونا بـ3 هرمونات هم الكورتيزون والأدرينالين والنورالدرينالين.

وأكدت البير، ان العصبية بين الزوجين يمكن ان تترك  الطفل مشحونا بالغضب وعرضة للعديد من التأثيرات النفسية والجسدية، ومن ابرزها :

1- الإصابة بمرض السكر.
2- التعرض لأمراض الضغط.
3- التبول اللا إراداي.
4- صعوبة في النطق.
5- النسيان بشكل متكرر.
6- حدوث الاضطرابات النفسية الأخرى كالتشنجات ونوبات الغضب الرهيبة.

واكملت البير، أنه يمكن للعصبية بين الزوجين أن تترك آثارا مدمرة على الأطفال؛ حيث أن هناك أطفالا يمارسون العادة السرية أو الانحرافات الجنسية البسيطة بسبب الضغوط التي يتعرضوا لها نتيجة عصبية الآباء ، وهذا معناه أن خللا كبيرا أصاب الأسرة وهو ما يستوجب علاجه.

واختتمت البير حديثها، ان الحوار فهو افضل لقاح لعلاج العصبية بين الزوجين. فإذا شعر احدهما بالضغط فمن الأفضل الابتعاد مؤقتا حتي يهدأ ويعود للحوار، واختيار الوقت والمكان المناسب للحديث ويفضل بعيدا عن الأولاد، مع الأخذ في الاعتبار تأثير عصبيتهم على شخصية أطفالهم ليس فقط في الحاضر ولكن أيضا في المستقبل.

الدكتورة اميره البير خبيرة علاقات اسرية و زوجية ومدربة مهارات حيايتية
العصبية الخلافات الزوجية المشاكل النفسية العصبية للزوجين والأطفال الغضب النمذجة

موضوعات متعلقة

ما هي الصحة النفسية؟ وعوامل الخطر التي تهددك

اكتشف أعراض قصور الغدة الدرقية عند كبار السن .. أبرزها المشاكل النفسية

أستاذ علم النفس : الضغوط النفسية للحامل تصيب الطفل بفرط الحركة

معلومات لا تعرفها عن الهشاشة النفسية.. هل تعاني منها ؟

ترشيحاتنا

حقيقة وفاة مريضة بالفطر الأسود في مستشفيات جامعة المنصورة

الإقبال كبير .. الإسكان الاجتماعي: الانتهاء من 505 آلاف شقة و150 ألف أخرى تحت الإنشاء

تعرف على حجم إنتاج السعودية للنفط

التنبؤ بالفيضان يكشف عن معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل

برلماني : سياسة الطلب والعرض المتحكم الأول في أسعار الحديد

شاومي تبيع 500 ألف وحدة من هواتف Redmi Note 10 5G في أول ساعة لها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة تعلن سبب انخفاض نسبة الإصابات بكورونا ..فيديو

تحذير شديد.. التموين: حذف أصحاب هذه البطاقات من الدعم في تلك الحالة

أحمد موسى يذيع فضيحة تجسس بطلاها الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية

عبدالقادر مش راجع .. ورطة جديدة لـ موسيمانى برعاية مدرب سموحة

بالتواريخ.. 16 يومًا إجازة للمصريين في شهر يوليو

بادر بالحجز.. بشرى سارة للمصريين.. شقة بـ 153 ألف جنيه وعليها تخفيض 10 آلاف دعما من وزارة الاسكان

تسريب صوتى.. أحمد موسى يعرض فيديو لأبي أحمد يشعل غضب الإثيوبيين.. شاهد

أحمد موسى يعلق على تسريب المرور لصور المواطنين أثناء مخالفات القيادة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مكرونة بالسجق والطماطم .. وصفات متنوعة وفوائد متعددة

بالسعر والمواصفات.. تعرف على إمكانيات نيسان GTR في الإمارات ..صور

حلق ذقنه.. تحدٍ غريب بين لاعب تشيلسي ومراسل تليفزيوني|فيديو

التهام ساندوتش وعلبة بطاطس دفعة واحدة.. صاحبة أكبر فم في العالم تتحدى|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. وباء قادم من الصين بسلالة جديدة

فيديوجراف.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز ووائل الابراشي

فيديوجراف.. أب يدهن ابنه بالعسل ويتركه للحشرات.. ما القصة؟

الهجوم على هدف مُعادٍ|رئيس الأركان يشهد ختام التدريب العسكري"حماة النيل"بالسودان.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

خالد جزر يكتب: اجعل تحيا مصر شعارًا تهتدي به

محمود البسيوني يكتب: لاتيأسوا.. ستشرق من جديد

رمضان البيه يكتب: أحوال أهل سلوك طريق الله تعالى

خالد الشناوي يكتب: نقطة ومن أول السطر

هبة مصطفي تكتب: الكارت الأحمر 

عثمان المقدم يكتب: أرض العزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: برنياع والأرشيف النووى الإيرانى

نادية صبره

معركة مأرب الفيصلية

د.طارق منصور

وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

د.عمرو الديب

منتدى سانت بطرسبرج – اقتصاد الواقع الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ