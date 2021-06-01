بعد اعتداء طالبين عليها .. وكيل تعليم دمياط يزور معلمة بمدرسة جمصة

زار عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، مساء اليوم الثلاثاء، معلمة بعد تعرضها للقذف بالحجارة من قبل طالبين عقب انتهاء امتحان اللغة العربية بمحافظة بدمياط، بمدرسة جمصة الإعدادية التابعة لإدارة كفر البطيخ التعليمية.



وكان الطالبان قذفا المعلمة بالحجارة لرفضها أن يغشا داخل اللجنة، بعد أن تتبعاها بعد خروجها من الامتحانات.



وفي نفس السياق، نشرت مديرية التربية والتعليم بدمياط بيانًا حول إصابة معلمة بعد خروجها من لجنة امتحانات للشهادة الإعدادية نتيجة اعتداء الطالبين عليها، مما أدى لإصابتها وتم نقلها للمستشفى وعمل الإسعافات الأولية لها.



وأضاف البيان أن الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، وجهت عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بعمل تحقيق فورى بالواقع واحاله الطالبين للتحقيق واتخاذ كافه الإجراءات القانونية خيالهم.