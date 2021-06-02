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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لهذا السبب.. تحذيرات لهواتف آيفون بشأن تثبيت تحديث iOS 14.6

تحذيرات لهواتف آيفون
تحذيرات لهواتف آيفون بشأن تثبيت تحديث iOS 14.6

كشفت تقارير أن هناك خطورة كبيرة على هواتف آيفون عند تحميل آخر إصدرات تحديثات آبل، وهو تحديث iOS 14.6 والذي أطلقته الشركة لمستخدميها منذ أيام قليلة. 

 

ويتسبب تحديث iOS 14.6  من آبل لمستخدمي هواتف آيفون بعدد من المشكلات أبرزها استنزاف شديد البطارية دفع عدد كبير من المستخدمين للتعبير عن شكواهم علي عدد من المواقع منها تويتر وريديت بالإضافة إلي صفحة الدعم الرئيسية لآبل. 

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وقال أحد المستخدمين الذين تضرروا من تثبيت إصدار iOS 14.6  "لقد اختفى التحسن الذي رأيناه في تحديث iOS 14.5.1 وهذه أسوأ نتيجة بطارية رأيتها على أجهزتي."

 

وبحسب مجلة فوربس الأمريكية فإن مستخدمو هواتف آيفون يواجهون معادلة صعبة الحل حيث أن تحديث iOS 14.6  من آبل يعالج أكثر من 40 عيبا أمنيا وثغرة قد تسمح للهاكرز فاختراق أجهزة المستخدمين، وعلى الجانب الآخر فإنها تستنزف شحن البطارية بشكل كبير.  


ومن ضمن ميزات تحديث iOS 14.6، بدء مجموعة بمشاركة بطاقة Apple Card واحدة عائلية، وتتبع عمليات الشراء، وإدارة النفقات، وبناء خدمات الائتمان مع الغير بنفس العائلة، ولكن في الولايات المتحدة فقط حاليا.

 

كما يضيف تحديث iOS 14.6، دعما للاشتراكات Apple Podcasts في منصة آبل بودكاست، مما تسمح هذه الميزة لمستمعي البودكاست في 170 دولة بالاشتراك في الاشتراكات المميزة الحصرية ضمن خدمة البودكاست، والتي تتضمن مجموعة متنوعة من المزايا ، مثل الاستماع بدون إعلانات ، والوصول إلى محتوى إضافي ، والوصول المبكر أو الحصري إلى المسلسلات الجديدة.
 

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