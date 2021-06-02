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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوقي غريب يكشف موقف صلاح من قائمة طوكيو.. وسبب انضمام إمام عاشور

شوقي غريب
شوقي غريب

قال شوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي لكرة القدم، إنه لا يوجد لديه شيء يثبت تواجد محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، مع المنتخب في أولمبياد طوكيو.

وأضاف غريب في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورتس1": "نسبة مشاركة اللاعبين أكثر من 90٪؜، وتابعنا اللاعبين، وقمنا بتأييد 50 اسم وفقا لقوانين فيفا بما فيهم اللاعبين الكبار والصغار، وكورونا تسببت في عدم خوضنا لمباريات ودية، والقائمة النهائية ستكون يوم 8، وستضم 18 لاعبين و4 لاعبين احتياطيين".

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وتابع: "قمت باختيار لاعب فقط من الثلاثة الكبار وهو محمد صلاح، وأترك الأمور لآخر وقت، وحتى الآن ليس لدي شيء يثبت تواجد صلاح معي، ويجب أن أضع العديد من الخطط".

وكشف سبب انضمام إمام عاشور للقائمة: "إمام عاشور كان موقوفا من اتحاد الكرة، وكان يلعب معي في البطولة الإفريقية، ولا يمكنني أخذ لاعب وهو موقوف، والآن إيقافه انتهى، وشارك في المباريات؛ لذلك قمت بضمه للقائمة، ويجب أن نتحدث معه في المستقبل؛ لأن مستقبله كويس".

وأضاف: "سجلت 7 حراس مرمى من الـ50 اسما، ولا يمكنني الإفصاح عن من سيكون رقم 1 أو رقم 2، و5 من هؤلاء الحراس تحت السن، والوضع الطبيعي أن يكون محمد صبحي الذي شارك في البطولة الإفريقية وحصل على أحسن حارس في إفريقيا ويشارك بصورة منتظمة في الدوري؛ هو رقم 1، ومحمد عبد السلام أقل لاعبي المنتخب مشاركة في الدوري".

وواصل: "لدي خطة للتشكيل الأساسي وتحدثت فيها مع جهازي منذ شهر، طالما عندنا طموح وإصرار وهدف تريد الوصول له، نريد الوصول لأبعد نقطة، ويجب أن تدرس الفرق التي ستلاعبها".

واختتم شوقي غريب تصريحاته: "أحلم بتحقيق إنجاز آخر للمنتخب، أفضل من الإنجاز السابق؛ عندما كنا رابع الأولمبياد".

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