عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالى: التصنيفات الدولية لها تأثير إيجابي على أعداد الطلاب الوافدين في مصر  

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت وزار التعلي العال والبحث العلمي إدراج خمس جامعات مصرية بتصنيف شنغهاي للعام ٢٠٢٠ وهي جامعات: القاهرة فى المركز (401-500)، يليها الإسكندرية (٧٠١-٨٠٠)، ثم عين شمس (٨٠١-٩٠٠)، المنصورة (٨٠١-٩٠٠)، الزقازيق (٩٠١-١٠٠٠). 

txt

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة بالجامعات الحكومية

txt

التعليم العالي : مشروع علمي بمدينة الأبحاث لتحويل النفايات الصلبة إلى غاز وأسمدة وفحم حيوي


وأشار التقرير إلى ظهور 15 جامعة مصرية فى بعض التخصصات العلمية بالقطاعات الطبية والعلوم الطبيعية والهندسية وعلوم الحياة والعلوم الاجتماعية بهذا التصنيف، وهى جامعات: القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، المنصورة، الزقازيق، أسيوط، أسوان، الأزهر، بني سويف، قناة السويس، كفر الشيخ، الفيوم، المنيا، مدينة السادات، الجامعة البريطانية بمصر.  

 

ومن جانبه قال الدكتور عادل عبد الغفار ، المتحدث الإعلامي بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن التصنيفات الدولية له تأثير إيجابي على أعداد الطلاب الوافدين في مصر ففي الغالب يظل الطالب لسنوات دراسية عدة يستضيف خلالها أسرته في مصر .


وأضاف "عبد الغفار" ، أنه ينقل تجربته الإيجابية لدولته عندما يحصل على تجربة جيدة في إحدى الجامعات المصرية ، فتكون وسيلة للدعاية للسياحة في مصر وفي الغالب يقوم الطالب بالرحلات السياحية أما في الجامعة أو بشكل ذاتي بحيث ينظم رحلات سياحية سواء لرؤية الآثار المصرية أو المناطق السياحية المختلفة كما أننا قبل جائحة كورونا كان في مصر اكثر من مؤتمر دولي عقد بها واستضافوا خلالهم كبار العلماء والباحثين للحديث على الثورة الصناعية الرابعة ومستقبل التعليم العالي في العالم كله.


وأشار إلى أن سياحة المؤتمرات والطلاب الوافدين تدعم إلى جانب قطاع التعليم والاقتصاد العلمي تدعم أيضا الاقتصاد السياحي  ، مؤكدا : "نحن لا ننظر للطالب الوافد على أنه مصدر اقتصادي ولكن الأهم من ذلك دعم لقوة مصر الناعمة التي تشكل الجامعات المصرية تاريخيا احد عناصرها الأساسية ".

التعليم العالي

ترشيحاتنا

خلال يوم .. مدينة عربية تسجل ثاني أعلى درجة حرارة في العالم

إنقاذ حافلة فريق الكرة بالأهلي من آثار حريق مدرج التتش القديم

الأوقاف تكشف تفاصيل افتتاح 19 مسجدا يوم الجمعة

محافظ البحيرة: مبادرة حياة كريمة جاءت كفكرة من أفكار شباب البرنامج الرئاسي

روسيا تعلن موعد استئناف الرحلات إلى منتجعات مصر

بالأسماء .. أحمد سامى يعيد سموحة لمنافسة الكبار بـ 6 ملايين جنيه فقط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يهاجم أحمد مجاهد بسبب فرجانى ساسى

تحذير شديد.. التموين: حذف أصحاب هذه البطاقات من الدعم في تلك الحالة

ضربة حظ.. صيادون يعثرون على كنز بملايين الدولارات داخل بطن حوت.. صور

طبيب الأهلي يكشف فرص لحاق قفشة وهاني بمباراة الترجي

إضاءة لمبة التلاعب في عداد الكهرباء نتيجة هذه الأسباب

يتساوى مع نيمار.. باريس سان جيرمان يغري محمد صلاح بنصف مليار جنيه سنويا

بالتواريخ.. 16 يومًا إجازة للمصريين في شهر يوليو

صفقة جديدة فى الأهلي .. تفاصيل إغلاق ملف كريم فؤاد فى إنبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه.. منة فضالي داخل حمام السباحة ..صور

طريقة عمل مكرونة بالسجق والطماطم .. وصفات متنوعة وفوائد متعددة

بالسعر والمواصفات.. تعرف على إمكانيات نيسان GTR في الإمارات ..صور

حلق ذقنه.. تحدٍ غريب بين لاعب تشيلسي ومراسل تليفزيوني|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. مش بالسن .. نجمات شكلهن أصغر من أعمارهن

فيديو جراف.. جسد المرأة ملك لها.. تصريحات جريئة لـ منى زكي

فيديوجراف.. وباء قادم من الصين بسلالة جديدة

فيديوجراف.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز ووائل الابراشي

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: يونيو شهر الأحداث المهمة

إبراهيم عمران يكتب: كورونا والوعى

هبة الزياد تكتب: لا تخذل نفسك

خالد جزر يكتب: اجعل تحيا مصر شعارًا تهتدي به

محمود البسيوني يكتب: لا تيأسوا.. ستشرق من جديد

رمضان البيه يكتب: أحوال أهل سلوك طريق الله تعالى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: برنياع والأرشيف النووى الإيرانى

نادية صبره

معركة مأرب الفيصلية

د.طارق منصور

وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ