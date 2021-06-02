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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة أسوان : ملتقي تجاري لمناقشة التوظيف و تدريب العاملين بالتعدين علي جهاز الكشف عن المياه الجوفية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسوان جلسته رقم (86 ) برئاسة الدكتور مجدي محمد علي رئيس المجلس ونائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة الذي أفتتح الجلسة بالتصديق  على محضر الجلسة السابق.

وناقش المجلس العديد من المقترحات والموضوعات التي تهم المجتمع والبيئة المحيطة بجامعة أسوان ومنها مقترح مقدم من طلاب التجارة بأسوان للموافقة علي إقامة الملتقي التجاري الأول في رحاب الجامعة وذلك لمناقشة سياسية التوظيف وتطويرها لدي البنوك المصرية ومناقشة المشروعات الصغيرة والعمل علي كيفية تنميتها في محافظة أسوان.

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فيما أكد الدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة علي أهمية التعاون بين فرع الهيئة لتنمية بحيرة السد العالي والجامعة وذلك من خلال تبادل الخبرات والتدريب والدعم العلمي والبحثي وبناءا علي خطاب الهيئة تم ترشيح أستاذ بقسم "جيوفيزك" بهدف تدريب العاملين بقطاع التعدين علي جهاز الكشف عن المياه الجوفية وذلك للعمل بالجهاز بناءاً علي تكليفات رئيس الجمهورية في منطقة الضبعة بالإسكندرية.

وأضاف الدكتور مجدي محمد علي رئيس المجلس أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد برئاسة الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيسا وبعضوية كلا من أمين عام الجامعة المساعد للشؤن الإدارية ، والدكتور مدير عام المستشفيات الجامعية ومدير عام الإدارة الطبية ومدير عام المدن الجامعية وذلك لتطبيق كافة الإجراءات من التباعد الاجتماعي ودخول الأفراد من خلال بوابات التعقيم مع الالتزام الكامل بإجراء الكشف بأجهزة قياس الحرارة والالتزام بارتداء الكمامات الطبيبة عدم تواجد الطلاب في تجمعات داخل الحرم الجامعي أو خارجه حفاظا علي سلامة مترددي الجامعة ومنسوبيها .

كما تم عرض ومناقشة مبادرة معا ضد كورونا وذلك بالتعاون مع مؤسسة كلنا واحد والتي تعتزم علي اقامة دورة تدريبية مجانية في الاسعافات الأولية لمجموعة من الشباب المتطوع بمحافظة أسوان .كما تم مناقشة كافة الإجراءات الاحترازية أثناء امتحانات نهاية العام الجامعي 2020/2021.

وناقش المجلس المقترح المقدم  من وكيل كلية التربية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة لإقامة حفل تكريم الطلاب الذين شاركوا في مشروع محو الأمية الذين استطاعوا محو أمية الدارسين المشاركين بدورة يناير ودورة أبريل لعام 2021، وكذلك تم مناقشة إنشاء أكاديميات خلال فترة الصيفية لأبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأبناء محافظة أسوان.

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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان جامعة اسوان تنمية المجتمع

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