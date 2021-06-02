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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الاعلي الجامعات يبدأ اليوم إجراءات المقابلات الشخصية لمرشحي منصب رئيس جامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يبدأ المجلس الأعلى للجامعات، اليوم إجراء المقابلات الشخصية المرشحين على منصب رئيس  جامعة حلوان، وذلك بعد انتهاء لجنة البت فى الطعون من النظر فى كافة الطعون والفصل فيها، حيث أسفرت القوائم النهائية عن تنافس 7 مرشحين على منصب رئيس الجامعة ، وتم تحديد اليوم الاربعاء الموافق 2 يونيو موعدا لإجراء المقابلات مع لجنة اختيار القيادات الجامعية.


ضمت القائمة النهائية للمرشحين وهم :

 الدكتور ياسر محمد جاد الله، قائما بعمل المعهد القومي للملكية الفكرية .

 الدكتور جابر محمد عبدالجواد، أستاذ بقسم الاقتصاد والتجارة الخارجية، كلية التجارة وإدارة الأعمال.

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 الدكتور إبراهيم لطفى محمد، عميد كلية التكنولوجيا.

الدكتورة جيهان محمد أحمد، أستاذ ورئيس قسم إدارة التمريض.

الدكتور ماجد محمد نجم، رئيس جامعة حلوان.

 الدكتور سعد السيد سعد أستاذ بقسم كلية التربية الفنية.

 الدكتور داود محمد سمير، أستاذ بقسم العلوم الموسيقية بكلية التربية الموسيقية.

 

 

ويعقد ويعقد المجلس الأعلى للجامعات مع لجنة اختيار القيادات الجامعية اليوم    2 يونيو 2021 المقابلات لمرشحى رئاسة جامعة حلوان لعرض برامجهم على اللجنة .


كان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والنواب والعمداء وأعضاء هيئة التدريس و العاملين والطلاب بالجامعة قد قدموا التهنئة إلى أحمد يحيى بدوى المدرس المساعد بكلية الفنون الجميلة، و الدارس باسم عبد الجليل بكلية الفنون الجميلة دارس الدكتوراه بالكلية لحصولهما على  جائزة الدولة التشجيعية فى الفنون.  

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وأعرب رئيس جامعة حلوان عن فخره وسعادته بفوز أبناء الجامعة بجوائز الدولة التشجيعية تقديراً لما قدموه في مجال الفنون، متمنيًا لهم مزيدًا من التفوق، مؤكداً أنهم نموذج  مشرف لتميزهم العلمي والفني .

 

وأشار  أن هذه الجوائز تأتى تتويجاً لجهود جميع أبناء جامعة حلوان في الكليات الفنية بما يتميزون به من إبداعات ملحوظة في مجالات الفنون تنعكس آثارها الإبداعية الراقية في نشر الفن بالمجتمع بأسره.

 

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