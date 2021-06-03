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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء لراحة القلب والفكر .. داوم عليه

صدى البلد

دعاء لراحة القلب والفكر  ..الدعاء من أفضل العبادات والطاعات، وقد أمرنا الله -تعالى- بالدعاء، ووعدنا بالإجابة، قال تعالى: (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ).

أفضل أوقات يُستجاب فيها الدعاء

 وإن أفضل أوقات يُستجاب فيها الدعاء؛ الدعاء في ليلة القدر، وفي وقت السحر، وبين الأذان والإقامة، وعند النداء للصلاة المكتوبة، وعند نزول الغيث، وآخر ساعة قبل الغروب في يوم الجمعة، وفي السجود، وعند التأمين في الصلاة، وفي الحج والعمرة، وعند المريض، وفي يوم عرفة، وفي شهر رمضان، وغيرها من الأوقات الفضيلة التي ينبغي للعبد أن يحرص على الدعاء فيها.
 

دعاء لشفاء الصدور عند البلاء

 اللهم أرحنا بعد التعب وأسعدنا بعد الحزن وكافئنا بعد الصبر

اللهم إنا نعوذ بك من وحشة الدنيا وهمها 

اللهم أزح عن قلوبنا كل خوف يؤلمنا وكل ضعف يكسرنا وكل هم يبكينا

اللهم قونا بك وارفعنا بمرضاتك وأعزنا بعزتك وحصنا بقدرتك يا أرحم الراحمين 

 

أدعية لهداية النفس وراحة البال


* ربّ إنيّ أسألك أن تريحَ قلبي وفكري وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير، ربّ إنّ في قلبي أمورًا لا يعرفها سواك فحققها لي يا رحيم، ربّ كن معي في أصعب الظروف وأريني عجائب قدرتك في أصعب الأيام.

* اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر، وصحة في الجسد وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت وعفوًا عند الحساب، وأمانًا من العذاب ونصيبًا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم .

* اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
* اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف، وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى.

* اللهم استر عورتي و اقبل عثرتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي ومن تحتي، ولا تجعلني من الغافلين.

* اللهم إني أستغفرك من كل سيئة ارتكبتها في بياض النهار وسواد الليل في ملأ وخلاء وسر وعلانية وأنت ناظر إلي.

أجمل أدعية لراحة القلب


اللّهم ارزقني الرّضى وراحة البال، اللهم لا تكسر لي ظهرًا ولا تصعب لي حاجة ولا تعظّم عليّ أمرًا، اللهم لا تحني لي قامة ولا تكشف لي سترًا ولا تفضح لي سرًّا.

اللّهم إني أعوذ بك من فتن الدنيا، اللّهم قوّ إيماننا ووحد كلمتنا وانصرنا على أعدائك أعداء الدين، اللهم شتت شملهم واجعل الدائرة عليهم، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان.

اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبًا، وإلى كل خير سبيلًا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء، يا رب العالمين.

ربّ إني أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عنّي شتات العقل والتفكير، ربّ إنّ في قلبي أمورًا لا يعرفها سواك فحققها لي يا رحيم، ربّ كن معي في أصعب الظروف وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام.

دعاء لراحة القلب والفكر دعاء لراحة البال وإزالة الهم دعاء لشفاء الصدور عند البلاء أدعية لهداية النفس وراحة البال أجمل أدعية لراحة القلب

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