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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض مسرحية المقام لفرقة وجوه بمعهد جوته.. غدا

صدى البلد

تقدم فرقة وجوه المسرحية العرض المسرحي " المقام " وذلك غدا “الخميس” في تمام الساعة التاسعة مساءا بمعهد جوته.

 

قدمت فرقة وجوه من قبل عرض "المقام" في العديد من المسارح وكان أهمها ساقية الصاوي التي استقبلت عرض "المقام" مرتين.

 

تدور أحداث مسرحية "المقام" حول قرية إنقطع عنها الإنجاب وانقطع عنها المطر لمدة 15 عاما ويأتى أحد الأشخاص للنصب عليهم ويقنعهم بأنه ولي من الأولياء الصالحين ويساعده فى ذلك عمدة هذه القرية إلى أن تنكشف الحقيقة.

 

مسرحية "المقام" بطولة مجموعة من شباب مسرح الهواة وهم أحمد يحيى وحمزة بهاء ومحمد عبدالعاطي وهاشم سيد ومحمد عبدالهادي وأحمد علي ماندو وأحمد طنطاوي ومحمد صبحي ومحمد حموظة وعبدالله يس وعلي شبانة، ومن تأليف أحمد مرسي ورؤية وإخراج محمد رجب الخطيب.

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يذكر أن فرقة وجوه المسرحية تأسست عام 2003، ولها عدة عروض مسرحية منها "العدو فى غرف النوم"، "مرفوعة من الخدمة"٦، وكان آخر عروض الفرقة هو عرض "تاج الجزيرة"، وقد حصلت الفرقة علي مجموعة من الجوائز.

 

وللفرقة أيضا مشاركات فى الإحتفالات الإجتماعية وحفلات يوم اليتيمةمثل يوم اليتيم العربى الذى أقامته جمعية الأورمان عام 2007، ولها عدة مشاركات أيضا مع جمعية رسالة فى حفلات يوم اليتيم.

 

من جانبه أعرب مخرج العرض محمد رجب الخطيب عن سعادته لإعادة عرض "المقام" مرة أخري وهذه المرة بمعهد جوتة الألماني، وقال : سعيد جدا بأن معهد جوتة إستضاف عرض "المقام" وإستعادتنا لذكريات هذا العرض التي لاتنسي من تعب ومجهود جميع أفراد الفريق.

المقام ساقية الصاوي محمد رجب الخطيب يوم اليتيمة معهد جوته

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