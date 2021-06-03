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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلى علوي تحتل المركز الثانى بفيلم ماما حامل بإيرادات 167 ألف جنيه

فيلم ماما حامل
فيلم ماما حامل

حقق فيلم “ماما حامل” إيرادات بلغت قيمتها 167 ألف و705 جنيه وذلك فى اول يوم عرض حيث كانت حددت الشركة المنتجة عرض الفيلم امس الأربعاء . 

وجاء فيلم “ماما حامل” ليتحل المركز الثانى بعد فيلم “احمد نوتردام” لتفوق على فيلم ديدو الذى جاء فى المركز الثالث وفيلم ثانية واحدة الذى جاء فى المركز الرابع. 

صناع فيلم ماما حامل 

وكان قرر صناع فيلم ماما حامل إطلاق الفيلم في دور العرض بمصر والعالم العربي، ابتداء من 2 يونيو، ليكون الرهان على أن ينافس الفيلم لنفسه في فترة زمنية أصبحت أفلام العيد فيها قديمة، ولا يزال هناك وقت حتى موسم عيد الأضحى وأفلامه الجديدة.

برومو فيلم ماما حامل 

وطرح الإعلان الرسمي للعمل، وهو ينتمي إلى النوع الكوميدي، ويشهد  عودة للنجمة ليلى علوي في شخصية جديدة، بالإضافة إلى أنه يضم بطولة جماعية لكل من بيومي فؤاد ومحمد سلام وحمدي الميرغني.

يناقش العمل ما يمكن أن يحدث حين تصبح الأم حاملا وأبناؤها في الثلاثين من العمر، وهو موضوع مثير للاهتمام يجذب مختلف الفئات العمرية.

ويستهدف الفيلم السوقين المصري والخليجي، وبالنظر إلى موعد عرضه، بين العيدين، فإن فرص نجاحه كبيرة لأنه لا توجد أفلام جديدة في دور العرض خلال الفترة نفسها.

بالصور .. طرح فيلم ماما حامل بدور العرض السينمائية

بيومي فؤاد يروج لـ فيلم ماما حامل

أبطال فيلم ماما حامل 

ماما حامل من بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وحمدي الميرغني ونانسي صلاح وهدى الأتربي، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية وسينرجى فيلمز وماجيك بينز، وتوزيع داخلي دولار فيلم وخارجي لشركة أفلام أورينت، وتتولى MAD Solutions المهام التسويقية للفيلم.

ملخص أحداث فيلم ماما حامل 

خلافات كوميدية بين الآباء والأبناء، وذلك بسبب رغبة الوالدين في رؤية أبنائهما عاصم وباسم متزوجين ولديهمً أسرة وأطفال مثل كل الشباب، لكنهما لا يرغبان في هذا الأمر، إلى أن تنقلب الأحداث رأسًا على عقب عندند علمهم بحمل والدتهما سمية وإنجابها لتوأم.

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