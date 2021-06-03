في عهد الرئيس السيسي.. صناعة البتروكيماويات تزدهر من جديد.. تحديث الاستراتيجية القومية للصناعة.. واستثمارات كبرى لمواكبة الأسواق العالمية

مشروعات التكرير والبتروكيماويات:

تدشين مجمعين عملاقين لإنتاج البتروكيماويات في الإسكندرية ودمياط باستثمارات 4 مليارات دولار

مجمعا دمياط والإسكندرية ساهما في زيادة الإنتاج المحلى للبتروكيماويات بأكثر من 40%

إطلاق مجمعين عملاقين للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس والعلمين الجديدة

15 مليار دولار استثمارات لتنفيذ 4 مجمعات ومشروعات صناعية جديدة للبتروكيماويات

تحديث الاستراتيجية القومية لصناعة البتروكيماويات

شهدت صناعة البتروكيماويات تقدما ملحوظاً خلال السنوات السبع الأخيرة، حيث تم تشغيل أكبر مشروعين في مجال صناعة البتروكيماويات باستثمارات إجمالية حوالى 4 مليارات دولار، وقد ساهما بإنتاجهما في إضافة ما يزيد على 40% من الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات قبل تشغيلهما، وافتتحهما الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وهما مشروعا موبكو بدمياط وإيثيدكو بالإسكندرية، واللذان يمثلان إضافة إلى الاقتصاد القومى.



هذا وتجدر الإشارة إلى أنه يجرى حالياً تنفيذ 3 مشروعات صناعية جديدة للبتروكيماويات بإجمالى استثمارات حوالى 8 مليارات دولار على النحو التالي:



- مجمع البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، ويهدف إلى إنشاء مجمع للتكرير والبتروكيماويات، وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية المنطقة الاقتصادية، وذلك لإنتاج حوالي 7ر2 مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية و930 ألف طن سنوياً من المنتجات البترولية، وتبلغ التكلفة الاستثمارية حوالي 5ر7 مليار دولار، وتم توقيع عقد تخصيص الأرض التي سيقام عليها المجمع في المنطقة الصناعية بالعين السخنة.



- مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة والغراء (MDF) بالبحيرة لإنتاج 205 آلاف متر مكعب سنويا من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة وباستثمارات 217 مليون يورو.



- مشروع إنتاج مشتقات الميثانول بدمياط، لإنتاج 87 ألف طن سنوياً من اليوريا فورمالدهيد و52 ألف طن سنوياً من مادة النفثالين فورمالدهيد المسلفن SNF باستثمارات 119 مليون دولار.



- تم الانتهاء من تحديث استراتيجية صناعة البتروكيماويات حتي عام 2040 بما يساهم فى تعظيم القيمة المضافة من الثروات الطبيعية.



- تم البدء في دراسة تنفيذ عدد كبير من المشروعات الجديدة للبتروكيماويات خلال الفترة المقبلة بهدف البدء في تنفيذها خلال الفترة المقبلة.



تكرير وتصنيع البترول:

- تدشين 7 مشروعات جديدة لتكرير وتصنيع البترول.

- 3 مشروعات كبرى بمصافى التكرير تضيف أكثر من 6 ملايين طن منتجات بترولية سنوياً.

- افتتاح مصفاة تكرير متطورة بمسطرد وتوسعات لمضاعفة إنتاج البنزين بالإسكندرية وأسيوط.

- مصر على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية في عام 2023.

شهدت السنوات السبع الماضية تشغيل 7 مشروعات جديدة بمصافى التكرير ومجمعات تصنيع البترول بتكلفة استثمارية إجمالية تزيد على 5 مليارات دولار، بهدف زيادة كميات السولار والبوتاجاز والبنزين لتغطية احتياجات البلاد وتقليل الاستيراد، ومن أهمها 3 مشروعات كبرى أضافت طاقة إنتاجية 2ر6 مليون طن منتجات بترولية سنوياً:



- توسعات مصفاة أنربك بالإسكندرية، والتى بدأ تشغيلها في سبتمبر 2018 بهدف إنتاج 700 ألف طن/السنة بنزين عالى الأوكتان، و10 آلاف طن بوتاجاز سنوياً وتبلغ تكلفته الاستثمارية حوالى 219 مليون دولار، والذي افتتحه رئيس الجمهورية في شهر أغسطس 2020.



- مصفاة الشركة المصرية للتكرير بمسطرد، والتي بدأ التشغيل التجارى لها في فبراير2020، ويهدف المشروع إلى تحويل المازوت ذي القيمة الاقتصادية المنخفضة بطاقة 7ر4 مليون طن سنوياً إلى منتجات بترولية عالية الجودة، وتبلغ تكلفته الاستثمارية 3ر4 مليار دولار، وقد افتتحه رئيس الجمهورية في 27 سبتمبر 2020.



- توسعات مصفاة شركة أسيوط لتكرير البترول، والذي بدأ التشغيل التجريبى له في ديسمبر2020 بهدف إنتاج 800 ألف طن/السنة بنزين عالى الأوكتان، 10 آلاف طن بوتاجاز سنوياً، وتبلغ تكلفته الاستثمارية حوالى 450 مليون دولار.



هذا ويجرى حالياً تنفيذ عدد من المشروعات بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية (سولار وبنزين) خلال العام الميلادي 2023، ومن أهمها:



- توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية بهدف زيادة طاقتها التكريرية بنسبة 60%، وتبلغ استثماراته حوالى 3ر2 مليار دولار.



- مجمع إنتاج السولار بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (انوبك) بأسيوط بطاقة تغذية 5ر2 مليون طن سنويا من المازوت لتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة، وباستثمارات حوالى 9ر2 مليار دولار.



- وحدة إنتاج الأسفلت 60/70 بشركة السويس لتصنيع البترول بهدف إنشاء وحدة تقطير تفريغي لإنتاج حوالى 396 ألف طن سنويا أسفلت 60/70 لتغطية احتياجات السوق المحلية باستثمارات حوالي 64 مليون دولار.



- توسعات شركة السويس لتصنيع البترول بطاقة 75ر1 مليون طن سنوياً من المازوت لتعظيم كميات المقطرات الوسطى (خاصة السولار والبوتاجاز والبنزين) للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية باستثمارات تقديرية حوالي 2ر1 مليار دولار.