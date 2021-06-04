سيد عبدالحفيظ يكشف سر تصريحاته المثيرة عقب المباريات وموعد عودة قفشة وهاني

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي تطورات الحالة الصحية لـ محمد مجدي قفشه نجم الفريق حيث أكد أن اللاعب يستجيب للعلاج بشكل سريع عقب اصابته بجرع في الكاحل.

وأضاف في تصريحات لـ قناة “ الأهلي ” أن اللاعب وارد أن يلحق بمباراة الفريق أمام الترجي التونسي يوم 19 يونيو المقبل في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

وتابع أن محمد هاني نجم الفريق بحاجة لـ برنامج تأهيلي أطول من نظيره “قفشه” عقب إصابته بشد في العضلة الأمامية مشددا أنه لديه فرصة للحاق بالمباراة.

وعن تصريحاته المثيرة دائما عقب المباريات، فأكد أن هناك بعض الأحداث تفرض نفسها لذلك لابد من الحديث عنها، ولكن في بعض الأوقات يعد لتصريحاته قبلها.

وأضاف أنه عقب مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري حرص على أن يزيل الضغط من لاعبي الفريق من خلال تصريحاته في ظل تراجع النتائج.