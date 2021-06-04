آيتن عامر تخطف قلوب متابعيها بإطلالة كاجوال .. شاهد



نشرت الفنانة آيتن عامر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة لها.



وظهرت "عامر"، فى الصور بإطلالة صيفية كاجوال مميزة، واعتمدت على ستايل الشعر المنسدل، واكتفت بساعة يد كإكسسوار بسيط لإطلالتها، التى نالت إعجاب جمهورها ومتابعيها.



وشاركت أيتن عامر، في مسلسل "كوفيد 25" الذي عُرض في سباق دراما رمضان المنقضي، بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم، تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.



وتدور أحداث المسلسل حول شخصية "يوتيوبر" يحاكي تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق، ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة، والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.