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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إصابات كورونا

عوض تاج الدين: مصر تجاوزت ذروة الموجة الثالثة لفيروس كورونا

صدى البلد

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر تجاوزت ذروة الموجة الثالثة لفيروس كورونا، موضحًا أن الفترة الحالية تشهد انخفاض فى أعداد الإصابات.


وأضافت خلال فيديو عرض على القناة الأولي، ببرنامج صباح الخير يا مصر، إن المستشفيات أصبح بها أماكن فارغة، ولكن على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.


ولفت إلى أنه يطالب المواطنين بالحصول على لقاح كورونا، مؤكدًا أن الدولة سعت على توفير اللقاحات، ومصر حاليًا بها لقاحات.


وكشف أن مصر بدأت تدخل مرحلة التكنولوجيا الحيوية لتوفير الادوية الحديثة، و مصر تعمل علي توطين صناعة اللقاح في مصر ، ثم تصديره لافريقيا، مشددا علي ان هناك اتفاقا بين مصر والصين لإنتاج اللقاح في مراحله الاولي.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية ان إدارة ازمة كورونا من قبل الدولة المصرية تمت باحترافية ، كما ان اللقاحات المعتمدة في مصر آمنة ١٠٠٪؜ وهناك اكثر من نوع للقاح.

 

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