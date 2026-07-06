السياحة: 4.3 مليار عملية ظهور و558 مليون مشاهدة حققتها حملاتنا على السوشيال

قال شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن الحملات الترويجية حققت أكثر من 4 مليارات و300 مليون ظهور عبر مختلف المنصات والوسائل الإعلامية الرقمية.

ووصف شريف فتحي، نتائج الحملات الترويجية الدولية التي نفذتها الوزارة وهيئة تنشيط السياحة بغير المسبوقة، مؤكداً أن ذلك في إطار استراتيجية الدولة لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وتعزيز حضور المقصد السياحي المصري عالميًا جاء ذلك خلال لقاء مع محرري الملف السياحة.

558 مليون مشاهدة للمحتوى الترويجي

تابع أن الحملات سجلت 558 مليون مشاهدة للمحتوى الترويجي، بالإضافة إلى22.5 مليون نقرة على المواد الإعلانية والروابط الترويجية.

وأشار إلى أن التفاعل مع المحتوى الرقمي وصل إلى نحو 20 مليون تفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية المختلفة، بما يؤكد نجاح الحملات في الوصول إلى شرائح واسعة من السائحين المحتملين وتحفيزهم على زيارة مصر.

وأكد الوزير أن هذه المؤشرات تعكس التطور الكبير في أدوات التسويق السياحي الحديثة، والاعتماد المتزايد على المنصات الرقمية والتسويق الإلكتروني للوصول إلى الأسواق المستهدفة ودعم مستهدفات الدولة لزيادة أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة.

