أصغر مساعد نائب بمجلس الشيوخ الأمريكي: فخور بكوني مصريا.. فيديو

قال مينا حنين، أصغر مساعد نائب بمجلس الشيوخ الأمريكي، إنه يعتبر العمر مجرد رقم وإذا كانت هناك الإرادة والعزيمة يمكنهما كسر الحواجز.

وأضاف حنين، خلال مداخلة عبر تطبيق “سكايب” لبرنامج “مصر تستطيع” عبر فضائية “دي إم سي” أنه يعد حاليا عضوا بمجلس الشيوخ الأمريكي وأنه حصل على شهادة من المجلس وهي موثقة.

وتابع أصغر مساعد نائب بمجلس الشيوخ الأمريكي: “إنني فخور بكوني مصريا وحصلت على جائزة هامة وعضوية مجلس الشيوخ هذا العام”.

وأشار حنين، إلى أنه يعمل بميزانية وزارة الصحة لدى حاكم ولاية كاليفورنيا.