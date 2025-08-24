أضرار تخزين الثوم في الفريزر.. احذر التسمم الغذائي

يبحث الكثير عن أضرار تخزين الثوم في الفريزر، حيث تبحث الكثير من الأسر عن وسائل سهلة لتخزين الطعام وتوفير الوقت والجهد، وأصبحت عادة تجميد الأطعمة أمرًا شائعًا، ومن بينها الثوم المفروم أو المهروس.

ورغم أن تخزين الثوم في الفريزر، قد تبدو عملية وبسيطة، إلا أن الخبراء يحذرون من أنها تخفي وراءها مخاطر جسيمة تتعلق بالصحة العامة وجودة الغذاء.

فالضرر لا يقتصر على فقدان النكهة والقيمة الغذائية، بل يمتد إلى احتمالات الإصابة بتسمم غذائي قاتل في بعض الحالات.

تخزين الثوم في الفريزر

الثوم يُعد واحدًا من أهم الأغذية ذات القيمة الصحية العالية، حيث يحتوي على مركب "الأليسين" الفعال المسؤول عن الرائحة النفاذة والفوائد الطبية المتعددة، أبرزها قدرته على مقاومة الميكروبات ودوره كمضاد أكسدة طبيعي.

لكن عملية التجميد، تؤدي إلى تكسير جدران خلايا الثوم وتغيير تركيبته الكيميائية، هذا التحول يُفقد الثوم المجمد جزءًا كبيرًا من تأثيره الصحي، ويجعل استخدامه أقل فائدة بكثير من الثوم الطازج، بحسب الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية فى تصريحات سابقة لصدى البلد.

التسمم الغذائي

المشكلة الأخطر لا تكمن في فقدان القيمة الغذائية فحسب، بل في احتمالية الإصابة بتسمم غذائي قاتل عند تخزين الثوم المفروم داخل الزيت ثم تجميده.

هذه الطريقة، التي تلجأ إليها بعض ربات البيوت، توفر بيئة مثالية لنمو بكتيريا "الكلوستريديوم بوتولينوم" المسببة لمرض “البوتوليزم”، بحسب خبراء التغذية.

هذه البكتيريا تدخل في حالة سبات أثناء التجميد، لكنها تعود للنشاط والتكاثر فور إذابة الثوم، لتنتج سمًا عصبيًا قاتلًا في غياب الأكسجين، هذا السم شديد الخطورة وقد يؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم علاجه بشكل فوري.

تدهور المذاق

بعيدًا عن الجانب الصحي، يعاني الثوم المجمد من تدهور ملحوظ في صفاته الحسية، إذ يصبح طريًا ومائيًا عند إذابته، ويفقد قوامه المميز الذي يجعله مكونًا رئيسيًا في الطهي.

كما أن نكهته الحارة ورائحته المميزة تتلاشى إلى حد كبير، ما يجعله عديم التأثير تقريبًا في الأطباق، هذا التحول يجعل الاعتماد عليه في الطهي خاليًا من القيمة سواء على صعيد النكهة أو الجودة.

نصائح الخبراء لتخزين الثوم بأمان

لحماية الصحة والاستفادة من القيمة الغذائية للثوم، يشدد الخبراء على ضرورة تجنب تجميده، وينصح الخبراء بالاعتماد على الطرق الطبيعية والآمنة في التخزين، وأبرزها:

شراء كميات مناسبة من الثوم واستخدامه طازجًا قدر الإمكان.

حفظ رؤوس الثوم في مكان مظلم وجاف وذي تهوية جيدة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، حيث يمكن أن تبقى طازجة لأسابيع.

الثوم الطازج الخيار الآمن

الثوم الطازج ليس مجرد عنصر نكهة، بل هو سلاح غذائي فعال ضد الأمراض عند تناوله بشكل صحيح.