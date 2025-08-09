خبير تغذية: الثوم والشاي والخضروات الورقية من أبرز مضادات الالتهابات

أكد الدكتور مجدي نزيه، أخصائي التغذية العلاجية، أهمية شرب الماء بانتظام؛ لما له من دور في تحسين سيولة الدم، بالإضافة إلى التأكيد على تأثير الحالة النفسية الإيجابية على صحة الإنسان، حيث إن التوتر والضغوط النفسية تؤثر سلبًا على صحة الشرايين والجسم بشكل عام.

وأشار مجدي نزيه، في حواره على قناة “صدى البلد”، إلى أهمية مضادات الالتهاب الطبيعية في الحفاظ على صحة الشرايين والوقاية من الأمراض المزمنة، مشددًا على ضرورة دمجها ضمن النظام الغذائي اليومي بشكل صحيح.

وأضاف أن الثوم النيء، والكركم مع الفلفل الأسود، ومجموعة من الأطعمة النباتية الغنية بمضادات الأكسدة مثل “الشاي، الخضروات الورقية، الفواكه” من أبرز مضادات الالتهاب الطبيعية.

وأوضح نزيه، أن تناول هذه الأطعمة بطريقة صحيحة؛ هو المفتاح للاستفادة من فوائدها، محذرًا من الإفراط في تناول الفواكه؛ بسبب محتواها العالي من السكر الذي قد يسبب تصلب الشرايين.

ولفت إلى أن التوازن بين جودة الطعام والحالة النفسية؛ يشكل عوامل أساسية للحفاظ على سلامة الشرايين والصحة العامة، معربًا عن أهمية الاستفادة من الموارد الطبيعية التي منحها الله للإنسان لتحقيق صحة أفضل.