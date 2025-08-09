نظام غذائي متوازن .. نصائح تهمك للوقاية من تصلب الشرايين

أكد الدكتور مجدي نزيه، أخصائي التغذية العلاجية، أن تصلب الشرايين يرتبط بعدة أسباب تشمل سوء التغذية ونوعية الأطعمة التي يتناولها الإنسان، إلى جانب نمط الحياة المليء بالتوتر والضغط النفسي، حيث إن هذه العوامل تُضعف قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.

وقال مجدي نزيه في حواره على قناة “ صدى البلد”، :" تصلب الشرايين ليست نتيجة عامل واحد فقط، بل تتداخل فيها عوامل جينية ونمط حياة غير صحي بالإضافة إلى التوتر والضغوط النفسية".

وتابع أن الانحياز إلى أنواع معينة من الطعام مع الإهمال التام لأنواع أخرى، يلعب دورًا بارزًا في زيادة خطورة الإصابة، كما حذر من الاعتقاد الخاطئ حول بعض الأغذية التي يروج لها على أنها مفيدة أو علاجية دون دراسة علمية دقيقة، مؤكداً أن هناك سوء فهم واسع لدى الكثيرين بشأن تأثير الأغذية على صحة الشرايين.

وأشار نزيه إلى أهمية الفيتامينات مثل فيتامين د وفيتامين ك2، حيث يعاني كثيرون من نقص حاد فيهما، ما يضعف مقاومة الشرايين ويزيد من مخاطر الإصابة بتصلبها، موضحًا أن نقص هذه الفيتامينات يرتبط بأسلوب الحياة الخاطئ وقلة التعرض لأشعة الشمس في الوقت المناسب.

وشدد مجدي نزيه على ضرورة تعديل نمط الحياة، مشيرًا إلى أن الوقاية من أمراض القلب تبدأ باتباع نظام غذائي متوازن، والتعرض المعتدل للشمس في وقت مناسب خلال اليوم، مما يضمن امتصاص فيتامين د الضروري لصحة العظام والشرايين.