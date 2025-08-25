أوكرانيا تستعيد أراضي جديدة في دونباس وسط أعنف معارك مع القوات الروسية

أعلنت القوات الأوكرانية، الأحد، أنها تمكنت من استعادة مزيد من الأراضي في منطقة دونباس، التي تُعد محور الطموحات الجيوسياسية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد القائد العام للجيش الأوكراني، ألكسندر سيرسكي، أن قواته استعادت السيطرة على ثلاث بلدات في مقاطعة دونيتسك، كانت خاضعة لسيطرة الوحدات الروسية.

وفي وقت لاحق، أعلن جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية استعادة قرية نوفوميخايليفكا في المقاطعة ذاتها، بعد طرد القوات الروسية منها بشكل كامل.

ولم يتسنّ حتى الآن التحقق من صحة هذه المعلومات عبر مصادر مستقلة، فيما تظل المنطقة المحيطة بمدينة بوكروفسك المدمرة بؤرة رئيسية للاشتباكات، حيث وصفها سيرسكي بأنها "الأكثر صعوبة"، مؤكداً أن الدفاع عن استقلال أوكرانيا ورفع علمها ليس مجرد شعارات، بل مخاطرة يومية وإنجاز متواصل يحققه الجنود على الأرض.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه جبهات القتال تقلبات متسارعة، حيث تسعى أوكرانيا إلى تعزيز موقعها الميداني عبر هجمات مضادة مدروسة، بينما تواصل روسيا الدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية سعياً لترسيخ وجودها في المنطقة.

وتُعد السيطرة على دونباس عنصراً حاسماً في حسابات الطرفين، إذ تمثل بالنسبة لموسكو ورقة ضغط استراتيجية، وبالنسبة لكييف ساحة معركة تحدد مستقبل سيادتها.

وتعكس المعارك المحتدمة في دونيتسك مرحلة جديدة من الصراع، تتجاوز الطابع العسكري إلى أبعاد سياسية واقتصادية، فنجاحات أوكرانيا الميدانية، حتى وإن كانت محدودة، قد تمنحها زخماً أكبر في المفاوضات مع حلفائها الغربيين، بينما تخشى موسكو من أن يؤدي تراجع قواتها إلى إضعاف موقفها على طاولة أي تسوية محتملة.