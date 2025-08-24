برلماني: مشروع الدلتا الجديدة نقلة نوعية في التوسع الزراعي وتأمين الغذاء

أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بالاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والقيادات المعنية، والذي تناول الموقف المائي على مستوى الجمهورية، ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في قطاع الموارد المائية والري.

وأكد البلشي لـ"صدى البلد" أن تركيز الرئيس السيسي على متابعة مشروع الدلتا الجديدة وتطورات أعمال تجميع مياه الصرف الزراعي ونقلها إلى محطة المعالجة؛ يمثل نقلة نوعية في ملف التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي، من خلال توفير مصادر آمنة ونظيفة للمياه اللازمة للزراعة والإنتاج الغذائي.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق الخطة القومية للموارد المائية والري 2050، واستحداث مفهوم الجيل الثاني من منظومة الري؛ يعكس التوجه الاستراتيجي للدولة في ترشيد استهلاك المياه وتحسين نوعيتها وتنمية موارد غير تقليدية، فضلا عن الاعتماد على التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة والأقمار الصناعية في مراقبة المجاري المائية ورصد أي تعديات، وهو ما يعزز كفاءة إدارة هذا المورد الحيوي.

وأشار البلشي إلى أن مصر حققت خلال السنوات الماضية إنجازات غير مسبوقة في مشروعات معالجة المياه، مثل محطة بحر البقر ومحطة المحسمة ومحطة الدلتا الجديدة، والتي أصبحت من أضخم المشروعات عالميا.