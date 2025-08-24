برلماني: إعلان المجاعة في غزة جريمة حرب ومصر تواصل دعمها للشعب الفلسطيني

أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، أن إعلان المجاعة رسميًا في قطاع غزة يكشف عن حجم الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أكثر من مليوني مواطن فلسطيني، نتيجة سياسة التجويع ومنع المساعدات الإنسانية، معتبرًا ذلك جريمة حرب تستوجب المحاسبة أمام القانون الدولي.

وأوضح "عبد العال"، في تصريح صحفي له اليوم، أن إعلان المجاعة يمثل نداءً أخيرًا للمجتمع الدولي والدول الفاعلة من أجل التدخل العاجل لإنقاذ المدنيين الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية التي تجاوزت كل الأعراف والمواثيق الدولية، مشددًا على أن استمرار غلق المعابر ومنع دخول المساعدات سيؤدي إلى كارثة إنسانية كبرى، خاصة مع دخول أكثر من نصف مليون فلسطيني مرحلة المجاعة، وتصنيف أكثر من مليون ونصف ضمن حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.

وأشار عضو مجلس النواب. إلى أن مصر لم تغلق معبر رفح يومًا واحدًا منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر 2023، وظلت الداعم الأول والحقيقي للأشقاء في غزة عبر استقبال الجرحى وإدخال المساعدات الإنسانية، مؤكدا أن موقف مصر ثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.

واختتم النائب الصافي عبد العال تصريحاته" بالقول، أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي وتحقيق الاستقرار في المنطقة، مطالبًا المجتمع الدولي بضرورة ممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل لفتح المعابر فورًا وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى القطاع.