حسام بدراوي: 3 مواقف جعلت الجمهوريين والديمقراطيين يخشون من ترامب
أحمد موسى: الإخوان بيعملوا إرهاب للسفارات المصرية في الخارج ويحاصروها
120 دقيقة تكشف مستقبل السياحة في فنزويلا.. ماذا قال سفير كاركاس لدى القاهرة؟
أحدها يتعلق بالدراسة.. 10 قرارات مهمة لمحافظ الوادي الجديد
جلسة تصوير داخل مسجد تثير الجدل .. أسرة العروس تعلق والأوقاف ترد
البيئة تزيل كميات كبيرة من شباك صيد الطيور المهاجرة بشمال محمية البرلس
مانشستر يونايتد يتعادل 1-1 مع فولهام في الدوري الإنجليزي
أحمد موسى: يجب الانتباه لخطورة الإخوان.. ولازم نكمل وقفتنا زي 2013 لإنقاذ الوطن
أحمد موسى: الإخوان وراء إرهاب السفارات المصرية في الخارج وحصارها
القاهرة الإخبارية: غارات إسرائيلية هي الأعنف تضرب مواقع متعددة في صنعاء
أفضل شهادات البنك الأهلي .. ما فوائد 100 ألف جنيه في الشهر؟
موعد شهر رمضان 2026 باليوم والتاريخ
برلمان

برلمانية: الاكتفاء الذاتي من القمح ركيزة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

القمح
القمح
حسن رضوان

قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لا يقتصر على كونه خطوة زراعية فحسب، بل يمثل مقوّمًا اقتصاديًا واستراتيجيًا مهمًا لتعزيز القدرة الوطنية على مواجهة التحديات العالمية في سلاسل الإمداد.

توسيع الرقعة الزراعية


أضافت النائبة، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار في توسيع الرقعة الزراعية، وتطوير بنية الري، وتطبيق أنظمة زراعية حديثة، إلى جانب دعم المزارعين عبر توفير حوافز مناسبة، يمثل خطوة عملية لتحويل مصر إلى دولة قادرة على تغطية جزء كبير من احتياجاتها من القمح، وتقليل فاتورة الاستيراد التي تُشكل عبئًا على الموازنة العامة للدولة.

 ضرورة لـ"تضافُر جهود الحكومة والمزارعين


وأكدت الكسان أن هناك ضرورة لـ"تضافُر جهود الحكومة والمزارعين والقطاع الخاص لتحقيق طفرة في الإنتاج الزراعي، خاصة أن دعم هذه القطاعات مرتبط بشكل مباشر بقدرته على خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وضمان الأمن الغذائي".

خطط التوسع في الإنتاج المحلي أولوية وطنية 

ويُعد القمح من أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر، إذ يمثل الركيزة الأساسية للأمن الغذائي، ما يجعل خطط التوسع في الإنتاج المحلي أولوية وطنية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي، دعمًا لمستهدفات "رؤية مصر 2030".

النائبة مرفت الكسان توسيع الرقعة الزراعية الاكتفاء الذاتي من القمح لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب خطوة زراعية

