فيلم KPop Demon Hunters يتصدر شباك التذاكر الأمريكي
صلحوا الجرح.. جديد حالة طبيب مستشفى السيد جلال بعد شق وشه بمشرط
عرض خطير لمصر.. إسقاط الديون مقابل توطين الفلسطينيين
برلماني: جماعة الإخوان الإرهابية تستغل مأساة غزة للمزايدة على دور مصر
4000 شخص يشهدون ليلة استثنائية مع فرقة "جدل" الأردنية بمهرجان الصيف الدولي
هل يجوز للمرأة قراءة القرآن في بيتها دون الحجاب؟.. أمينة الفتوى تجيب
حكم كشف المرأة شعرها في صالونات التجميل.. أمينة الفتوى تجيب
الإسماعيلي يحقق فوزه الأول بالدوري على حساب طلائع الجيش
كُنا بنصلي جماعة وخاتمة القرآن.. ضحية التلاعب بالتنسيق تكشف أسرارا صادمة عن صديقتها
مفاجأة بشأن صفقة الكيني الجديدة في الزمالك
أصلُه مُرعب.. ميدو: هناك من يخشون عودة الزمالك لـ دوري أبطال إفريقيا
تفاصيل استكمال صرف مرتبات شهر أغسطس 2025
برلمان

برلماني: جماعة الإخوان الإرهابية تستغل مأساة غزة للمزايدة على دور مصر

سامي نصر الله
سامي نصر الله
فريدة محمد

قال النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن جماعة الإخوان الإرهابية لم تكن يومًا شريكًا حقيقيًا في دعم القضية الفلسطينية، وإنما استخدمتها منذ عقود كـ"ورقة للمزايدة السياسية" ومحاولة "التأثير على الرأي العام".

وأضاف نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، أن الإخوان لم يسعوا يومًا إلى التعامل مع قضية غزة باعتبارها قضية إنسانية أو وطنية، بل حولوها إلى أداة لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة، مستغلين أي تصعيد أو توتر في المنطقة لتعزيز أجندتهم الخاصة، وهو ما يناقض الدور الحقيقي لمصر الداعم للشعب الفلسطيني منذ سنوات طويلة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الجماعة اعتبرت غزة وأزمة الفلسطينيين "سبوبة سياسية"، وأن مصالحها ترتبط بزيادة التوترات والنزاعات في المنطقة، بما يخدم المخطط الصهيوني على المدى البعيد، على حساب وحدة الصف العربي وأمن الفلسطينيين.

وأكد سامي نصر الله، أن مصر كانت وما زالت الدولة التي تقدم الدعم الإنساني والسياسي للشعب الفلسطيني، وتعمل على الحفاظ على حقوقه، على عكس الإخوان الذين وظفوا القضية لتصفية حسابات سياسية داخلية وخارجية.

ولفت النائب، إلى إعلان الأمم المتحدة وقوع المجاعة في قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا الإعلان يمثل كارثة إنسانية غير مسبوقة في الشرق الأوسط.

وأضاف أن الحصار المفروض والدمار المتعمد حول القطاع إلى منطقة منكوبة، يعيش سكانها على حافة الفناء، في وقت يلتزم فيه المجتمع الدولي الصمت أو يكتفي بتصريحات ضعيفة لا تردع الاحتلال.

وحذر سامي نصر الله، من أن استمرار إسرائيل في غزو غزة بالكامل، وسط الأزمة الإنسانية الحالية، يعكس نهجًا دمويًا يسعى لإبادة ممنهجة، ويكشف غياب أي رادع دولي حقيقي.

وأكد عضو مجلس النواب أن مصر تعمل على كل المستويات لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني ورفع المعاناة الإنسانية، مع السعي لتفعيل الحلول الدبلوماسية والإنسانية العاجلة.

كما أكد النائب سامي نصر الله، أن مصر عبر جهودها السياسية والإنسانية، ستظل دائمًا منارة دعم للشعب الفلسطيني، ولن تسمح لأي جماعة أو فصيل استغلال القضية الفلسطينية لتحقيق مكاسب سياسية على حساب الإنسانية والأمن القومي العربي.

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

الدكتور خالد أمين زارع

وشه متقطع ومش مرافق.. مفاجأة كبرى بحادث مستشفى سيد جلال

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

وجه الطبيب

مشرط من الزبالة.. مرافق مريض يشوه وجه طبيب بمستشفى الأزهر بباب الشعرية

