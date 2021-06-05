فاكرنا هبل.. عمرو أديب يشن هجوما حادا علي محمد رمضان

شن الإعلامي عمرو أديب، هجوما علي الفنان محمد رمضان، بعد نشره للفيديو الذي خرج فيه يعلن الحجز على أمواله في أحد البنوك عبر حسابه على موقع الفيس بوك، وهو ما أثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع أديب خلال تقديمه برنامج " الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" فاكرنا مش بنفهم وفاكرنا هبل فاهم أن الحقيقة مش بتوصلنا مايعرفش أن فيه جرايد وتليفزيون وبيحب يطلع التريند”.

وأشار عمرو أديب إلي أن تجميد حسابات محمد رمضان في أحد البنوك جاء على خلفية قضية الطيار الراحل أشرف أبو اليسر.

ولفت عمرو أديب إلي أن محمد رمضان مصر على كذب وتصوير الحكومة أنها تضع يدها على أموال المواطنين متابعًا “ يا أخي اتقِ الله كنت رحت لأسرة الطيار واديتهم فلوس”.