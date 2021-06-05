عمرو أديب مهاجما محمد رمضان: يحرض ضد البنوك الوطنية

اتهم الإعلامي عمرو أديب الفنان محمد رمضان بتحريض المواطنين على عدم التعامل مع البنوك المصرية، بعد التحفظ على أمواله، مردفا:""محمد رمضان مصمم يكذب علينا تاني ويقول للعالم أن في مصر الحكومة بتحط إيدها على فلوس الناس، مصر مزنوقة في قرشين وأخدت فلوس رمضان، وقالك أنا بشيل الفلوس في البيت هو دا اللي بتعلمه للناس أنهم ميتعاملوش مع البنوك اللي في مصر وأنهم ميتعاملوش مع البنوك الوطنية، بتقولهم خلي بالك الدولة ممكن تحط إيديها على فلوسك وحطها تحت البلاطة".

وشن الإعلامي عمرو أديب، هجوما علي الفنان محمد رمضان، بعد نشره للفيديو الذي خرج فيه يعلن الحجز على أمواله في أحد البنوك عبر حسابه على موقع الفيس بوك، وهو ما أثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع أديب خلال تقديمه برنامج " الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" فاكرنا مش بنفهم وفاكرنا هبل فاهم أن الحقيقة مش بتوصلنا مايعرفش أن فيه جرايد وتليفزيون وبيحب يطلع التريند”.

وأشار عمرو أديب إلي أن تجميد حسابات محمد رمضان في أحد البنوك جاء على خلفية قضية الطيار الراحل أشرف أبو اليسر.

ولفت عمرو أديب إلي أن محمد رمضان مصر على كذب وتصوير الحكومة أنها تضع يدها على أموال المواطنين متابعًا “ يا أخي اتقِ الله كنت رحت لأسرة الطيار واديتهم فلوس”.

