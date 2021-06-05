شريف رمزي يستعيد ذكرياته مع دلال عبد العزيز

استعاد الفنان شريف رمزي ذكريات فيلم أسرار البنات عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و نشر شريف رمزي صورة له مع الفنانة دلال عبد العزيز من فيلم اسرار البنات ،

وعلق علي الصورة قائلا : من فيلم اسرار البنات اول فيلم عملته في حياتي .

يذكر ان الفنان شريف رمزي، احتفل بعيد زواجه الـ6 مع زوجته النجمة ريهام أيمن حيث شارك جمهوره صور عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وعلق شريف رمزي علي الصور قائلاً: "٦ سنين صمود ومكملين إدعولنا بقي لأننا داخلين علي السنة السابعة و دي بيقولوا عليها أهم وأصعب سنة قال يعني السنين اللي فاتت كانت سهلة".



يذكر أن شريف رمزي، احتفل بزفافه على الفنانة ريهام أيمن، عام 2014، وأثمر زواجهما عن ابنهما "رمزي"، وابنتهما "ليليا.