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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمروأديب: الدولة اللي رايحة تعمر غزة عمرها ما هتضر شعبها أو هتسيبه في الشارع

صدى البلد

عقب الإعلامي عمرو أديب، علي المساعدات التي قدمتها مصر لغزة وتخصيصها نصف مليار دولار لإعادة إعمارها، قائلا:"لما تشوف مصر بتعمر في غزة لشعب أخر، هذه الإدارة باعتة ناس بتعمر لشعب أخر، هل ممكن تدمر شعبها أو تسيبه أو تضره".

 

وتابع أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" الإدارة الوحيدة على مدى 50 سنة اللى حطت إيدها في العشوائيات ونقلت الأهالى إلى مدن جديدة، هل ممكن تسيب الناس في الشارع، الدولة التي غيرت شكل المجتمعات البدائية التي كانت في أماكن بها "صفيح ومقابر ومناطق آيلة للسقوط"، فهل ممكن هذه الدولة تنكر حق مواطن مصري أن يحصل على شقة، الدولة التي قال رئيسها: "دى كل واحد إسكان اجتماعى للى يطلبها، وعملت نظام للتقسيط على 30 سنة بفائدة 3%، هل ممكن تستخسر في شعبها شقة".

 

وأوضح:" اللى حصل في منطقة نادى الصيد في الإسكندرية، الناس مش صابرة على رزقها، أنا عارف إن الناس خايفة؟، بس هي مصر سابت حد في الشارع، مردفا:"اتمني الناس تصبر علي بلدها شوية".

 

وأكمل:"الدولة تنقل الأهالى لمنطقة بها مدارس ومستشفيات ونوادى، والمسألة تأخذ بعض الوقت، لأنه نقل لمجتمعات كاملة".

العشوائيات الاسكندرية نادى الصيد مليار دولار الإعلامي عمرو أديب

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