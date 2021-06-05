مواعيد مباريات اليوم السبت 5 - 6 - 2021 والقنوات الناقلة
تقام اليوم السبت 5-6-2021، مباريات عديدة سواء ودية أو رسمية
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كوريا الجنوبية X تركمنستان – الساعة الواحدة ظهرا
السعودية X اليمن – الساعة الثامنة مساء
مباريات دولية ودية
جامبيا X النيجر – الساعة الثانية عشر ظهرا
غينيا X توجو – الساعة الثانية عشر ظهرا
روسيا X بلغاريا – الساعة الخامسة مساء
ويلز X ألبانيا – الساعة الخامسة مساء
كوت ديفوار X بوركينا فاسو – الساعة السابعة مساء
تونس X جمهورية الكونغو – الساعة الثامنة مساء
السويد X أرمينيا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء