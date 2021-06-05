مواعيد مباريات اليوم السبت  5 - 6 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت 5-6-2021، مباريات عديدة سواء ودية أو رسمية

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

كوريا الجنوبية X تركمنستان – الساعة الواحدة ظهرا

السعودية X اليمن – الساعة الثامنة مساء

مباريات دولية ودية

جامبيا X النيجر – الساعة الثانية عشر ظهرا

غينيا X توجو – الساعة الثانية عشر ظهرا

روسيا X بلغاريا – الساعة الخامسة مساء

ويلز X ألبانيا – الساعة الخامسة مساء

كوت ديفوار X بوركينا فاسو – الساعة السابعة مساء

تونس X جمهورية الكونغو – الساعة الثامنة مساء

السويد X أرمينيا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء