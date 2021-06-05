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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

نانسي عجرم لم تكن الأولى.. نجوم تجاوزوا أحزانهم بسرعة الصاروخ بعد فراق أقاربهم

إيهاب توفيق
إيهاب توفيق

حالة من التخبط تضرب الفنان عقب فقدانه لشخص قريب منه، سواء كان أحد أفراد العائلة أو صديق، بعدها تبدأ تقلبات الفنان ما بين الحزن على المفقود واستكمال ارتباطاته الفنية المتعاقد عليها.

ولعل كانت اخر الحالات المطربة اللبنانية نانسي عجرم وفي هذا التقرير "صدى البلد "، يرصد لكم أكثر من حالة فنية تجاوزا أحزانهم بالعمل.

نانسي عجرم:

أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفلا غنائيا  خاصا  منذ قليل لإحدى الشركات  بقصر عابدين ، وذلك  بعد يومين فقط من وفاة حماتها.

وارتدت نانسي  Jumpsuit أسود اللون مزين بزهور على الجانبين باللون الفضي.

 وشيعت يوم الأربعاء الماضي  أسرة عائلة الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، جثمان السيدة جمال بديع نهرا إلى مثواها الأخير بعد صراع مع المرض.

وأعلنت الأسرة عدم إقامة عزاء بسبب فيروس كورونا من أجل سلامة الأصدقاء والأقارب.

وأُقيمت صلاة الجنازة على روحها في كنيسة مار جرجس، قبل دفن جثمانها في مقابر العائلة في منطقة بدادون.

 

محمد فؤاد

حالة من الحزن والفراق مر بها الفنان محمد فؤاد  وذلك عقب رحيل شقيقة حسن فؤاد قبل يومين فقط من الاحتفال بالعام الجديد عام 2019 ، حيث تم تشييع الجنازة في يوم وفاته  وتمت مراسم الدفن بمقابر الأسرة بالسويس وأقيم العزاء عقب صلاة المغرب في اليوم التالي بمسجد القوات المسلحة.  

وعلى الرغم من حالة الحداد التي عاشها  الفنان محمد فؤاد إلا أنه أبقى على وعده لجمهوره ولم يتراجع عن موعد حفلاته الثلاث التي تعاقد عليها منذ فترة احتفالاً بأعياد الميلاد. على أن يكون الحفل الاول في موعده  ليلة رأس السنة حتى لا تتعرض الفنادق الثلاثة التى سيغني فيها للخسائر. 

عصام كاريكا :

توفيت والدة المطرب عصام كاريكا في نهاية عام 2018 وقبل يومين من الاحتفال برأس السنة  الميلادية.

وكتب كاريكا، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "توفيت أمي، الرجاء الدعاء لها بالرحمة".

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وكان  المغني المصري عصام كاريكا، قد أوضح أنه رغم حزنه على وفاة والدته لكنه ملتزمًا للغاية باحترام اتفاقه وإحياء حفلة رأس السنة فى شرم الشيخ، وقال كاريكا: “رغم أحزانى على وفاة والدتى، بس كان لازم احترم اتفاقى على إحياء حفل رأس السنة بشرم الشيخ، والناس اللى جاية من لبنان والأردن وسوريا لحضور الحفل.

وتوفيت والدة عصام كاريكا،، بعد صراع مع المرض، وحرص عدد كبير من نجوم الفن والرياضة وصناع الموسيقى، على مواساة كاريكا وتقديم واجب العزاء له سواء أثناء تشييع الجثمان من مسجد عمرو بن العاص وأيضًا فى سرادق العزاء.

إيهاب توفيق:

 

حاول المطرب إيهاب توفيق استئناف أعماله الفنية وحفلاته الغنائية بعد وفاة والده  ، حيث أقام حفلا غنائيا بعد مرور أسبوعين فقط على وفاة والده، وكان إيهاب قد تعاقد على الحفل منذ فترة، قبل حادث  وفاته.

 

وشن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما عنيفا على المطرب إيهاب توفيق، بعد انتشار صور من حفله الغنائي بأحد الأماكن في منطقة الشيخ زايد بالقاهرة، ومنهم الاعلامية مي العيدان  التي علقت على ظهور النجم إيهاب توفيق، في حفل غنائي عقب وفاة والده منذ أيام قليلة إثر حريق شب في منزله، ونشرت صورا للمطرب من حفله لتشن هجوما لاذعًا عليه.

عاصي الحلاني:

 

فجع الفنان اللبناني عاصي الحلاني، بوفاة شقيقته الحاجة لميا مزين الحلاني، التي وافتها المنيه بعد صراع مع المرض، ، حيث قام عاصي  بإحياء حفل غنائي في العاصمة الفرنسية، بعد مرور 10 أيام من وفاة شقيقته، مما عرضه لموجه شديدة من الانتقادات اللاذعة.

سعد الصغير:

 

"أوعى حد يزعل أمي"حالة من الحزن الكبيرة انتابت المطرب سعد الصغير، بعد وفاة والدته التي كانت أقرب الأشخاص له، وكشف في أكثر من لقاء تليفزيوني عن حبه الكبير لوالدته، لذا بعد خبر وفاتها عاش "الصغير" حالة من الحزن الشديد ولكن اضطر لإحياء إحدى حفلات الزفاف.

 

وكانت قد ترددت بعض الأنباء اعتزال الفنان سعد الصغير عن الغناء نهائيا بعد رحيل والدته، لكن ارتباطه بأعمال فنية متعاقد عليها أدى إلى عدوله عن القرار، وتغلب على أحزانه سريعًا.

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