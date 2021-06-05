ضرب شابًا وسب فتاة.. مفجرة واقعة مشاجرة أحمد سعد تكشف آخر المستجدات

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تواصل صدى البلد، مع نهال سليمان -مفجرة واقعة مشاجرة الفنان أحمد سعد بمحطة وقود سيارات- أو واقعة البنزينة، والتي اعتدى فيها «سعد» على شاب عشريني بالضرب وتمزيق التيشيرت، وتطاوله بالسب على الفتاة وشقيقتها.

وقالت نهال سليمان، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إنها تراجعت وحذفت المنشور بعد تواصل الشاب المعتدى عليه معها، وإخبارها بأن أحمد سعد، عاد إليه مرة أخرى في محطة وقود السيارات «بنزينة»، وتقدم باعتذار له عما حدث، مشيرة إلى أن هذا الشاب هو الذي طالبها بحذف المنشور.

وحول حقها القانوني، في سب أحمد سعد لها، قالت نهال سليمان، إنها لم تقم بتحرير أي محاضر ضد المطرب، وأنها لن تقوم بذلك لعدم وجود وقت لديها للدخول في منازعات، مشيرة إلى أن الواقعة حدثت في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر أمس الجمعة 4 يونيو، داخل محطة وقود سيارات (بنزينة) بجوار داون تاون في التجمع الخامس.

مشاجرة أحمد سعد

بدأت الأزمة حينما نشرت إحدى رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة، داخل "محطة بنزين"، ظهر فيها الفنان أحمد سعد، يقوم بالتشاجر مع شاب، في ظل قيام رجلين بتهدئته.

وكشفت الفتاة، عن تفاصيل الواقعة، بحسب قولها: «النهاردة كنت في بنزينة إمارات مصر جنب داون تاون وشوفت شاب صغير.. في العشرينات كان معدّي من ورا عربية BMW x5/6 بيضة، والعربية كانت بترجع بسرعة وكانت هاتخبط الولد، فا الولد كرد فعل طبيعي قاله “خلي بالك وأنت راجع يا حبيبي».

وتابعت الفتاة: «اتضح إن اللي كان راكب العربية الفنان/البلطجي أحمد سعد راح عليه وقاله "بتكلم مين كده يلا؟" فا الولد رد عليه قاله "يلا؟ بكلمك أنت" وطبعا الكلام ماجاش على هوا ولا على كرامة أحمد سعد اللي ضرب الولد بالقلم قدام أمه وأخته والناس كلها في البنزينة ووقعه عالأرض قدام عربيتي بالظبط وقطعله تيشرته، وكرد فعل طبيعي مني أنا وأختي حاولنا نوقفه بالكلام؛ فرد علينا بشتايم قذرة جداً وابتسملنا ومشي بالعربية».

واختتمت شاهدة العيان على الواقعة، كلام منشورها، قائلة: «الموقف ده بينلي قد إيه إحنا بندي قيمة لأشخاص ماتستاهلش وبنسيبهم يعيشوا وسطينا عادي جداً».

مستجدات واقعة البنزينة

كشفت شاهدة العيان على واقعة مشاجرة الفنان أحمد سعد، داخل إحدى محطات وقود السيارات «بنزينة» في القاهرة الجديدة، عن تطورات جديدة، تخص الواقعة التي اعتدى فيها المطرب الشعبي بالضرب على شاب وصفعه بالقلم.

وقامت الفتاة، بإضافة تحديث لمنشورها، وقالت إن أحمد سعد، اعتذر للشاب بعد ضربه وتمزيق «التيشيرت» له، لافتة إلى أنها لن تترك حقها مع المطرب، لأنه قام بسبها.

وكتبت الفتاة، في التحديث الجديد لمنشورها حول واقعة أحمد سعد: «تحديث: الشاب اللي البلطجي اعتدى عليه كلمنا وعرفنا منه إنه رجعله واعتذر له إنه "ضربه"، والموضوع خلص.. بس بالنسبالي، الموضوع ما خلصش، وأنا بحكي موقف شوفته، وتم التعرض ليا أنا وأختي فيه بالشتيمة، فـ البوست هايفضل موجود لحد ما البلطجي ده ياخد عقابه».

شاب البنزينة يسامح أحمد سعد

أعلنت الفتاة مفجرة واقعة البنزينة -التي قام فيها الفنان أحمد سعد، بالاعتداء على شاب بـ الصفع على وجهه وتقطيع التشيرت له - تفاصيل جديدة حول الواقعة، داخل إحدى محطات وقود السيارات «بنزينة» في القاهرة الجديدة.

وقالت الفتاة في منشورها إن الشاب المعتدى عليه، تصالح مع أحمد سعد، بعد الاعتذار، مشيرة إلى أنها لن تترك حقها الشخصي في الواقعة، بسبب قيام المطرب بسبها هي وأختها، بعد تدخلهما لمحاولة إنهاء الواقعة.

فتاة البنزينة تتراجع عن مهاجمة أحمد سعد

في خطوة مفاجأة، قامت نهال سليمان -مفجرة واقعة مشاجرة الفنان أحمد سعد- اليوم، بحذف منشورها على فيسبوك، والتي كشفت فيه تفاصيل واقعة مشاجرة المطرب مع شاب عشريني، وتمزيق ملابسه، وقيامه بسبها هي وشقيقتها، بحسب ما كتبته في منشورها على موقع التواصل الاجتماعي.