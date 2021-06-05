محمد صلاح يخسر جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2020 - 2021

خسر النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، لصالح البرتغالي روبن دياز مدافع فريق مانشسستر سيتي.

وأعلن الحساب الرسمي لمسابقة الدوري الإنجليزي على موقع التواصل الإجتماعي"تويتر"، فوز روبن دياز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

وتفوق دياز على جائزة كلا من محمد صلاح ( ليفربول) - كيفين دي بروين ( مانشستر سيتي) - برونو فيرنانديز ( مانشستر يونايتد) - جاك جريليش ( أستون فيلا) - هاري كين ( توتنهام) - ماسون ماونت ( تشيلسي) - توماس سوسيك ( وست هام).

يذكر أن محمد صلاح، تواجد ضمن التشكيلة المثالية لمسابقة الدوري الإنجليزي 2020 - 20201، التي أعلنت علنها، رابطة اللاعبين المحترفين، أمس، الجمعة.

وجاء التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي كالتالي:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش ( مانشستر سيتي)

خط الدفاع: جواو كانسيلو ( مانشستر سيتي) - روبين دياز ( مانشستر سيتي) - جون ستونز ( مانشستر سيتي) - لوك شاو ( مانشستر يونايتد)

خط الوسط: إلكاي جوندوجان ( مانشستر سيتي) - كيفن دي بروين ( مانشستر سيتي) برونو فيرنانديز ( مانشستر يونايتد )

خط الهجوم: محمد صلاح ( ليفربول) - سون هيونج مين ( توتنهام هوتسبير ) - هاري كين ( توتنهام هوتسبير)