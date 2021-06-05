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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

60 ألف طالب وطالبة .. وكيل تعليم الفيوم يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم أثناء تفقد الامتحانات

تابع الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ويرافقه  الدكتور محمد عبدالله وكيل المديرية امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام 2021/2020 م وذلك للإطمئنان على حسن انتظام سير الامتحانات وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

 

وتفقد وكيل الوزارة، لجنة مدرسة دفنو الإعدادية للبنات بإطسا للإطمئنان على الطلاب، ومتابعة سير عمل الامتحانات داخل اللجان، وشدد على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر مع توفير الرعاية الصحية المناسبة للطلاب.

 

كما شدد على تكثيف أعمال النظافة بالمدارس، وضرورة إتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات وضرورة تواجد الأمن على باب المدرسة، وغلق باب المدرسة قبل بداية الامتحان وختم ورقة الأسئلة في الأماكن الخالية من الأسئلة والالتزام بالوقت المحدد للامتحانات، وعدم اصطحاب الهاتف المحمول نهائيًا مع الطلاب داخل اللجان وكذلك الملاحظين باللجنة، مع مراعاة الشفافية والعدالة فى التعامل مع الطلاب.

 

كما تابع لجنة مدرسة صلاح سالم الابتدائية التابعة  لإدارة إطسا التعليمية ، ونبه على رئيس اللجنة بضرورة انضباط اللجنة وإتباع التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الجو المناسب لأداء الامتحانات.

 

وحث الطلاب بضرورة التركيز أثناء الإجابة على أسئلة الامتحان من أجل النجاح والتفوق والحصول على أفضل الدرجات، وأصدر وكيل الوزارة توجيهاته بتوفير سبل الراحة لأبنائه الطلاب.

 

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم الالتزام بكثافة الطلاب داخل كل لجنة (14طالب) ، مشيراً إلى أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحاناتهم بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالى 2021 بلغ 60 ألفا و 406 طالب وطالبة، وعدد لجان الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة الفيوم 262 لجنة.

 

و أكد وكيل الوزارة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية وكذلك غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أي مشكلة قد تعكر صفو الامتحانات وكذلك بحث أي شكوى من الامتحانات وحلها فورًا.

 

وكيل تعليم الفيوم يحيل مسئول أمن لجنة دفنو الإعدادية للتحقيق

 

وأشار إلى إلتزام مديري الإدارات التعليمية باستلام أوراق الأسئلة من مركز التوزيع يومياً مع الالتزام بخطوط السير فى توزيع الأسئلة للجان على مستوى المحافظة ، وتسليم أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة وسط إجراءات أمنية مشددة.

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وكيل وزارة تعليم الفيوم يتابع امتحانات الشهادة الاعدادية 60 ألف و406 طالب يؤدون الامتحانات

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