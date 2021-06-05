رئيس جامعة سوهاج يتفقد سير أعمال امتحانات كليتي التجارة والآداب

يؤديها 22 ألف طالب..

تفقد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، السبت، سير أعمال الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ م، والتي يؤديها ٢٢ ألفا و ٦٠٠ طالب وطالبة بكليتي التجارة والآداب بمرحلتي البكالوريوس والليسانس، خلال الفترة من ٥ يونيو الجاري حتى ٧ يوليو المقبل ٢٠٢١، بالمقر الجديد للجامعة.

ورافق رئيس الجامعة، الدكتور ممدوح الرشيدي، عميد كلية التجارة، والدكتور كريم مصلح صالح عميد كلية الآداب، المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، الدكتور محمد الصغير وكيل كلية التجارة، والدكتور محمود مراد وكيل كلية الآداب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكليتين.

وخلال الجولة التفقدية اطمأن الدكتور أحمد عزيز، على توفير جميع مقومات الراحة والسكينة للطلاب بجميع قاعات الامتحانات، وتواجد أعضاء هيئة التدريس والملاحظين في أماكنهم لحل أية مشكلة عاجلة قد تطرأ خلال الامتحانات.

كما استفسر من الطلاب عن مستوى الأسئلة الموضوعة، مستطلعاً مدى ملائمتها للمقررات الدراسية والزمن المحدد للإجابة ومطابقة ورقة الأسئلة معايير الجودة.

وأوضح الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الاستعداد للامتحانات بدأت منذ فترة طويلة، تمثلت في توزيع جداول الامتحانات والطلاب على مجموعات صغيرة بطريقة تمنع التكدس والزحام، مشدداً على إرتداء الكمامات وتعقيم الأيدي بالكحول، وعدم تبادل الأدوات الشخصية، مع تكليف إدارة الأمن بمتابعة تطبيق تلك التعليمات بحزم وحسم.

وأضاف أنه تم تخصيص لجان عزل للطلاب المصابين أو المشتبه بهم، لعدم حرمان أي طالب يرغب في أداء الامتحان مع ضمان أخذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الجميع.

وقال الدكتور ممدوح الرشيدي، أن عدد الطلاب الممتحنين بكلية التجارة ييلغ ١١٠٠٠ طالب موزعين على ٧١ لجنة على فترتين صباحية ومسائية، خلال الفترة من ٥ حتي ٣٠ يونيه الجاري، مشيراً إلى أنه تم توفير طاقم طبي لمتابعة قياس درجة الحرارة والتعامل الفوري مع أي حالة مشتبه بإصابتها.

وقال الدكتور كريم مصلح صالح، أن عدد الطلاب الذين يؤدون ااامتحانات بكلية الآداب ييلغ ١١٦٠٠ طالب يمثلون ٤ فرق دراسية، موزعين على ٢٠٢ لجنة على فترتين صباحية ومسائية، خلال الفترة من ٥ يونيه حتى ٧ يوليو ٢٠٢١، مؤكداً على توفير المطهرات والكمامات بالكميات الكافية.

ومن جدير بالذكر أنه تم عمل مخيمات خارجية كمقار للجان في الهواء الطلق كنوع من الإجراءات الاحترازية لموجهة جائحة كورونا، والحفاظ على سلامة جميع القائمين بالعملية الامتحانية.