مياه القناة: إحلال وتجديد لخطوط الصرف الصحى لاستيعاب زيادة التصرفات

تابع اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أعمال الاحلال والتجديد لمطبق الصرف الصحى وعدد خمسة فرعات بشارعى الاسكندرية وحسن درويش بإجمالي أطوال ١٥٠ متر مع استبدال الخطوط القائمة من أقطار ٧ بوصة وتوسعتها الى ١٠ بوصة لاستيعاب زيادة تصرفات الصرف الصحى بالمنطقة بالكامل نتيجة زيادة عدد السكان والأنشطة التجارية بها.

وأكد تكثيف الأعمال للانتهاء من كافة الأعمال فى أسرع وقت ممكن وعودة الأمور إلى طبيعتها، فى إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



وقال إنه تم عمل بدالة لخط الصرف الصحى لاستيعاب تصرفات مياه الصرف الصحى بالمنطقة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح تجنبا لحدوث طفوحات الصرف الصحى بالمنطقة.

وأشار إلى أن الشركة تفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين على مدار اليوم من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو من خلال رقم المحمول 01003337349 أو من خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك لتلقى شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاثة على مدار 24 ساعة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن.

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