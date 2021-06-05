نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب يتفقد سير الامتحانات

تفقد الدكتور عاطف محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب سير الامتحانات ببعض كليات التربية و التمريض والتكنولوجبا والتنمية وسط التزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وأكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والتعقيم وقياس درجة الحرارة وارتداء الكمامات والتباعد أثناء دخول الطلاب للجان الامتحانات وداخل اللجان.

وأشار إلي أنه شهدت عملية دخول الطلاب انسيابية كبيرة وعدم وجود أي تزاحم نظرًاً لسابق إعلان الطلاب بأماكن اللجان الإمتحانية على المواقع الإلكترونية ووضع اللافتات الإرشادية في مختلف المداخل .

واطمأن " حسين" علي تنفيذ جميع كليات الجامعة لكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية ، مشيداً بالتزام الطلاب بتنفيذ التعليمات الوقائية والخضوع للإجراءات الإحترازية التي أقرتها الجامعة من خلال الحضور الباكر طبقا للمواعيد المحددة ومنع التجمعات والتزاحم قبل وبعد الامتحانات إلي جانب الإجراءات الأخرى.

ووجه بتوفير جميع مقومات الراحة للطلاب بقاعات الإمتحانات لأداء امتحاناتهم، وتواجد الأساتذة والمراقبين لحل أية مشكلة تطرأ خلال الامتحانات.

وعلي جانب اخر أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، لرفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والخاصة بمتابعة عمل الفرق الطبية المتحركة بالعيادات المتنقلة المخصصة لتطعيم المواطنيين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ بمحافظة الشرقية، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، قامت الفرق المتحركة بالعيادات المتنقلة التابعة للإدارات الصحية، والمتواجدة أمام مكاتب صرف المعاشات بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية، والبالغ عددهم ١٩ إدارة صحية، بالإستمرار في تطعيم المواطنين كبار السن أصحاب المعاشات، أثناء صرف المعاشات بلقاح كورونا، حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم، وتقديم الخدمة للمواطنين كبار السن وأصحاب المعاشات، تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وقام وكيل الوزارة بالتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم.

وأكد "مسعود" بأن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.

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