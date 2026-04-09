تصريح صادم.. مارك روته يكشف خضوع الناتو وأوروبا لطلبات ترامب في حرب إيران

قال الأمين العام لحلف شمال الأطسي "الناتو" مارك روته، يوم الخميس إنّ بعض الحلفاء كانوا بطيئين بعض الشيء، على أقل تقدير" في تقديم الدعم فيما يتعلق بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأضاف الأمين العام لحلف الناتو، أنه وبصراحة، فقد فوجئوا هم أيضاً، وللحفاظ على عنصر المفاجأة في الضربات الأولى، اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم إبلاغ الحلفاء مسبقاً، وأنا أتفهم ذلك.

وأشار روتة إلى أن الحلفاء يدعمون الولايات المتحدة بقواعد جوية ولوجستية، وإنّ الحلفاء الأوروبيين "يفعلون كل ما يطلبه دونالد ترامب"، مضيفا "لكن ما أراه، عندما أنظر إلى أوروبا اليوم، هو تحالفٌ يقدم دعماً هائلاً".

وتابع "الحلفاء، بلا استثناء تقريباً، يفعلون كل ما تطلبه الولايات المتحدة. لقد سمعوا طلبات الرئيس ترامب ويستجيبون لها".