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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على أسعار تويوتا الكاملة داخل السوق المصري .. صور

تويوتا
تويوتا

تعتبر العلامة التجارية تويوتا ، واحدة من اقدم العلامات التي دخلت سوق السيارات المصري ، بالإضافة الى كونها واحدة من أشهر وأحب العلامات الخاصة للشعب المصري .

 

وأصدرت شركة تويوتا العديد من الطرازات الشهيرة أشهرها كورولا التي حققت نسب مبيعات تاريخية في العالم ، وأيضا في السوق المصري .

 

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وخلال السطور التالية سنتعرف على القائمة الكاملة لأسعار تويوتا في السوق المصري للسيارات .

 

تويوتا كورولا

تستمد السيارة قوتها من محرك 1600 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر.

 

و تعتمد السيارة على منظومة الدفع الأمامي، التي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.8 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

وتأتى أسعار السيارة في السوق المصري ، كالتالي :

مانيوال / ACTIVE 2021  بسعر 295,000 جنيه

- اوتوماتيك / ACTIVE 2021 بسعر 320,000 جنيه

- اوتوماتيك / ACTIVE+ 2021بسعر 323,500 جنيه

- اوتوماتيك / COMFORT 2021بسعر 355,000 جنيه

- اوتوماتيك / COMFORT + 2021  بسعر 358,600 جنيه

- اوتوماتيك / سمارت 2021 بسعر 385,000 جنيه

- اوتوماتيك / سمارت / فتحة سقف 2021 بسعر 405,000 جنيه

- اوتوماتيك / GR 2021 بسعر 455,000 جنيه

- اوتوماتيك / ELGANCE 2021 بسعر 460,000 جنيه

- اوتوماتيك / جميع الكماليات / هايبرد 2021 بسعر 576,000 جنيه

- اوتوماتيك / هاى لاين / هايبرد 2021 بسعر 616,000 جنيه

 

تويوتا رش

تأتى السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة 103 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 136 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أتوماتيك.

 

و تعتمد السيارة على منظومة الجر الخلفي، التي تتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ساعة، في غضون 13 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

وتأتى أسعار السيارة في السوق المصري ، كالتالي :

 

- اوتوماتيك / F/O 2021بسعر 340,000 جنيه

- اوتوماتيك / HIGHLINE 2021بسعر 365,000 جنيه

 

تويوتا ياريس

وتعتمد السيارة تويوتا ياريس على محرك 3 سلندر سعة 1500 سي سي، بقوة 123 حصان، عزم أقصى 135 نيوتن. متر عند 4800 لفة بالدقيقة، يتصل محركها بناقل حركة أوتوماتيكي CVT.

وتأتى أسعار السيارة في السوق المصري ، كالتالي :

 

- اوتوماتيك / COMFORT 2021بسعر 345,000 جنيه

- اوتوماتيك / SMART 2021بسعر 375,000 جنيه

 

تويوتا C-HR

 

تتوفر السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 113 حصان ، وعزم أقصى للدوران 185 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك من طراز CVT.

 

و تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 10.9 ثانية.

وتأتى أسعار السيارة في السوق المصري ، كالتالي :

 

- اوتوماتيك 2021 بسعر 445,000 جنيه

 

تويوتا فورتشنر

ويتوافر من تويوتا فورتشنر إصدارين في السوق المحلية ، النسخة الأولى مدعومة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2700 سي سي، ليولد قوة 163 حصان ، وعزم أقصى للدوران 245 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

 

أما النسخة الثانية مزودة بمحرك سداسي السرعات سعة 4000 سي سي، لتعطى قوة 234 حصان ، وعزم أقصى للدوران 376 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

وتأتى أسعار السيارة في السوق المصري ، كالتالي :

- اوتوماتيك / 2X4 2021 بسعر 749,900 جنيه

- اوتوماتيك / SMART 2022بسعر 775,000 جنيه

- اوتوماتيك / 4X4 2021 بسعر 809,900 جنيه

- اوتوماتيك / 4X4 2021 بسعر 914,900 جنيه

- اوتوماتيك / ELEGANCE 2022 بسعر 925,000 جنيه

 

تويوتا راف فور

تمتلك السيارة محرك هجين قوي سعة 2.5 لتر بعدد 4 سلندر لينتج عنه قوة 176 حصان مع المحرك الكهربي و الذي يحصل على الطاقة من البطارية الليثيوم فان القوة الاجمالية للسيارة هي 302 حصان .

و تسارع السيارة من 0 كم الى 100 كم خلال 5.8 ثانية تقريبا .

وتأتى أسعار السيارة في السوق المصري ، كالتالي :

 

- اوتوماتيك / جميع الكماليات 2020 بسعر 1,710,000 جنيه

- اوتوماتيك / هاى لاين 2020 بسعر 1,830,000 جنيه

 

تويوتا كامري

تستمد  تويوتا كامري موديل 2021 الجديدة قوتها من محركين أحدهما أساسى والأخر اختيارى ، ويأتى المحرك الأساسى رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر ينتج 202 حصاناً و عزم دوران يبلغ 249 نيوتن/متر ، أو 206 حصاناً وعزم دوران يبلغ 252 نيوتن/متر على الفئة XSE  و هذا المحرك مع نظام الدفع الأمامي .

وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 7.6 ثانية .

 

وتأتى أسعار السيارة في السوق المصري ، كالتالي :

- اوتوماتيك / هاى لاين 2020 بسعر 1,900,000 جنيه

 

تويوتا برادو

ينبض قلب السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات سعته 2693 سي سي قادر على توليد قوة 163 حصانًا، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك ذي 6 سرعات. وتبلغ سعة خزان الوقود 150 لترًا. 

وتأتى أسعار السيارة في السوق المصري ، كالتالي :

 

- اوتوماتيك / FULL OPTION 2021 بسعر 2,300,000 جنيه

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