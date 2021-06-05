تعرف على أسعار تويوتا الكاملة داخل السوق المصري .. صور

تعتبر العلامة التجارية تويوتا ، واحدة من اقدم العلامات التي دخلت سوق السيارات المصري ، بالإضافة الى كونها واحدة من أشهر وأحب العلامات الخاصة للشعب المصري .

وأصدرت شركة تويوتا العديد من الطرازات الشهيرة أشهرها كورولا التي حققت نسب مبيعات تاريخية في العالم ، وأيضا في السوق المصري .

وخلال السطور التالية سنتعرف على القائمة الكاملة لأسعار تويوتا في السوق المصري للسيارات .

تويوتا كورولا

تستمد السيارة قوتها من محرك 1600 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر.

و تعتمد السيارة على منظومة الدفع الأمامي، التي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.8 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتأتى أسعار السيارة في السوق المصري ، كالتالي :

مانيوال / ACTIVE 2021 بسعر 295,000 جنيه

- اوتوماتيك / ACTIVE 2021 بسعر 320,000 جنيه

- اوتوماتيك / ACTIVE+ 2021بسعر 323,500 جنيه

- اوتوماتيك / COMFORT 2021بسعر 355,000 جنيه

- اوتوماتيك / COMFORT + 2021 بسعر 358,600 جنيه

- اوتوماتيك / سمارت 2021 بسعر 385,000 جنيه

- اوتوماتيك / سمارت / فتحة سقف 2021 بسعر 405,000 جنيه

- اوتوماتيك / GR 2021 بسعر 455,000 جنيه

- اوتوماتيك / ELGANCE 2021 بسعر 460,000 جنيه

- اوتوماتيك / جميع الكماليات / هايبرد 2021 بسعر 576,000 جنيه

- اوتوماتيك / هاى لاين / هايبرد 2021 بسعر 616,000 جنيه

تويوتا رش

تأتى السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة 103 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 136 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أتوماتيك.

و تعتمد السيارة على منظومة الجر الخلفي، التي تتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ساعة، في غضون 13 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتأتى أسعار السيارة في السوق المصري ، كالتالي :

- اوتوماتيك / F/O 2021بسعر 340,000 جنيه

- اوتوماتيك / HIGHLINE 2021بسعر 365,000 جنيه

تويوتا ياريس

وتعتمد السيارة تويوتا ياريس على محرك 3 سلندر سعة 1500 سي سي، بقوة 123 حصان، عزم أقصى 135 نيوتن. متر عند 4800 لفة بالدقيقة، يتصل محركها بناقل حركة أوتوماتيكي CVT.

وتأتى أسعار السيارة في السوق المصري ، كالتالي :

- اوتوماتيك / COMFORT 2021بسعر 345,000 جنيه

- اوتوماتيك / SMART 2021بسعر 375,000 جنيه

تويوتا C-HR

تتوفر السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 113 حصان ، وعزم أقصى للدوران 185 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك من طراز CVT.

و تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 10.9 ثانية.

وتأتى أسعار السيارة في السوق المصري ، كالتالي :

- اوتوماتيك 2021 بسعر 445,000 جنيه

تويوتا فورتشنر

ويتوافر من تويوتا فورتشنر إصدارين في السوق المحلية ، النسخة الأولى مدعومة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2700 سي سي، ليولد قوة 163 حصان ، وعزم أقصى للدوران 245 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

أما النسخة الثانية مزودة بمحرك سداسي السرعات سعة 4000 سي سي، لتعطى قوة 234 حصان ، وعزم أقصى للدوران 376 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

وتأتى أسعار السيارة في السوق المصري ، كالتالي :

- اوتوماتيك / 2X4 2021 بسعر 749,900 جنيه

- اوتوماتيك / SMART 2022بسعر 775,000 جنيه

- اوتوماتيك / 4X4 2021 بسعر 809,900 جنيه

- اوتوماتيك / 4X4 2021 بسعر 914,900 جنيه

- اوتوماتيك / ELEGANCE 2022 بسعر 925,000 جنيه

تويوتا راف فور

تمتلك السيارة محرك هجين قوي سعة 2.5 لتر بعدد 4 سلندر لينتج عنه قوة 176 حصان مع المحرك الكهربي و الذي يحصل على الطاقة من البطارية الليثيوم فان القوة الاجمالية للسيارة هي 302 حصان .

و تسارع السيارة من 0 كم الى 100 كم خلال 5.8 ثانية تقريبا .

وتأتى أسعار السيارة في السوق المصري ، كالتالي :

- اوتوماتيك / جميع الكماليات 2020 بسعر 1,710,000 جنيه

- اوتوماتيك / هاى لاين 2020 بسعر 1,830,000 جنيه

تويوتا كامري

تستمد تويوتا كامري موديل 2021 الجديدة قوتها من محركين أحدهما أساسى والأخر اختيارى ، ويأتى المحرك الأساسى رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر ينتج 202 حصاناً و عزم دوران يبلغ 249 نيوتن/متر ، أو 206 حصاناً وعزم دوران يبلغ 252 نيوتن/متر على الفئة XSE و هذا المحرك مع نظام الدفع الأمامي .

وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 7.6 ثانية .

وتأتى أسعار السيارة في السوق المصري ، كالتالي :

- اوتوماتيك / هاى لاين 2020 بسعر 1,900,000 جنيه

تويوتا برادو

ينبض قلب السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات سعته 2693 سي سي قادر على توليد قوة 163 حصانًا، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك ذي 6 سرعات. وتبلغ سعة خزان الوقود 150 لترًا.

وتأتى أسعار السيارة في السوق المصري ، كالتالي :

- اوتوماتيك / FULL OPTION 2021 بسعر 2,300,000 جنيه