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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معاً يد بيد نتكلم لغة واحدة

مؤتمر طبي يناقش تاثيرات فيروس كورونا علي الجهاز الهضمى والكبد

المؤتمر السنوى للجمعية
المؤتمر السنوى للجمعية المصرية للجهاز الهضمي

تحت شعار ( معاً يد بيد نتكلم لغة واحدة ) ينطلق المؤتمر السنوى للجمعية المصرية للجهاز الهضمي يومى  10 و 11 يونيو القادم .ويعتبر المؤتمر لقاءا سنويت يجمع المهتمين بأمراض الجهاز الهضمي والكبد .


وأوضح الدكتور طارق يوسف أستاذ الباطنة والكبد والجهاز الهضمى بكلية الطب جامعة عين شمس ، ورئيس المؤتمر ،أنه سيتم خلال جلسات المؤتمر إلقاء الضوء بشكل خاص علي فيروس كورونا وتأثيراته علي الجهاز الهضمى والكبد ، إلى جانب مناقشة كافة الموضوعات الهامة المتعلقة بأمراض المعدة والقولون التقرحي و أورام الكبد و أورام الجهاز الهضمي وتليف الكبد والكبد الدهني وعلاجه وجميع المشاكل الصحيه المتعلقه بالجهاز الهضمي .


وأضاف أنه سيشارك في المؤتمر  معظم الجمعيات المصرية المعنية بأمراض الجهاز الهضمي ومنها الجمعية المصرية لسرطان الكبد ، جمعيه الكبد الدهني ،  الجمعيه البحثيه للجهاز الهضمي،  المجموعه المصريه لدراسة أمراض الجهاز الهضمي والكبد .


وأكد أ.د.طارق يوسف أن التسجيل في المؤتمر مجاناً لكافة شباب الأطباء المهتمين بأمراض الجهاز الهضمى والكبد ، لافتا إلى أن جلسات المؤتمر ستكون يوميا من العاشرة صباحا حتى السادسة مساءا وسيكون هناك جلسات( اونلاين ) وأخرى حضور مباشر بعدد محدود حفاظا علي التباعد الاجتماعى ، وسيتم توفير وسائل مواصلات لنقل الأطباء من كلية الطب جامعة عين شمس لمكان انعقاد المؤتمر.


جدير بالذكر أن الجمعية المصرية للجهاز الهضمى يرأسها  أ.د. سيد شلبى أستاذ الباطنة والجهاز الهضمى بكلية الطب جامعة عين شمس ، وسكرتير الجمعية أ.د.طارق يوسف استاذ الباطنة والكبد والجهاز الهضمى بكلية الطب جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر و أ.د. عصام بيومى أمين صندوق الجمعية وسكرتير المؤتمر .

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