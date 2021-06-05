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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. 7 وفيات و304 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة فى الأردن تسجيل7 وفيات و304 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9516 وفاة و739319 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية فى بيان لها أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 9613 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 65 حالة، فيما غادرت 46 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 552 حالة.

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وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، أشارت الوزارة الأردنية إلى أن نسبة إشغال أسرة العزل في إقليم الشمال بلغت 8 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرة العناية الحثيثة 18 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 8 بالمئة.

وأضافت أن نسبة إشغال أسرة العزل في إقليم الوسط بلغت 13 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 24 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 13 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرة العزل في إقليم الجنوب 6 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرة العناية الحثيثة 8 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 4 بالمئة.

وأشارت إلى تسجيل 840 حالة شفاء  بعد انتهاء فترة العزل 14 يوما، في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 720190 حالة.

وأضافت أن 14080 فحصاً مخبريّاً أجري، اليوم، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 7314157 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم وصلت إلى 2.16 بالمئة.

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