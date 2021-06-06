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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: إطمئنوا يا جماهير القلعة الحمراء

صدى البلد

دائما وأبدا جماهير القلعة الحمراء درع وسيف نادى القرن النادى الأهلى لا تستكفى ابدا بالفوز وتحقيق الإنجازات  وحصد البطولات ينتهى الفريق من تحقيق بطولة يطالب فى نفس لحظة التتويج بحصد الأخرى وهكذا جمهور لا يكل ولا يمل لذلك مجلس ادارة النادى الأهلى برئاسة الكابتن محمود الخطيب يسعى جاهدا لتدعيم فريق كرة القدم بأقوى الصفقات للاستمرار فى حصد البطولات والصعود لمنصات التتويج وإسعاد الجماهير ، لذلك الأهلى خلال الفترة القادمة سوف يسيطر على الكرة المصرية والأفريقية كالعادة ولكن بالاداء مع تحقيق البطولات .. للأسباب الأتية 
أولا.. الأهلى نجح فى النزول بأعمار الفريق بشكل ممتاز.
ثانيا .. هؤلاء اللاعبين اكتسبوا خبرات كبيرة جدا وحققوا بطولات فى وقت قليل بجانب عمرهم الصغير.  
ثالثا.. الأهلى يمتلك مديرا فنيا (موسيمانى) يعرف كيف يتعامل مع هؤلاء الشباب ويعلم إمكانيات فريقه جيدا .
رابعا .. الاستقرار الادارى والذى يمتاز به النادى الاهلى دائما وأبدا. 
خامسا .. نجاح الاهلى فى التجديد لكلا من محمد شريف وحمدى فتحى وديانج مؤخرا بجانب الاستقرار والاقتراب من تمديد وتعديل عقود كلا من  عمرو السولية وعلى معلول واجاى ومحمد هانى وصلاح محسن وافشة والحفاظ على قوام الفريق
سادسا .. صفقات الأهلى القادمة جميعها ستكون من الأعمار الصغيرة ولكن بنفس الوقت لاعيبة مميزة سواء كانت لاعيبة محلية أو محترفين ويأتى على رأسهم كريم فؤاد بجانب الاستقرار على عودة احمد ياسر ريان واحمد عبد القادر وعمار حمدى
سابعا ..ضربة الكابتن محمود الخطيب بإنشاء شركة الاهلى لكرة القدم برئاسة رجل الأعمال الناجح جدا ياسين منصور  وما ادراك هذا الرجل ومن المؤكد سيعم الخير على الجميع داخل القلعة الحمراء بذكائه الكبير فى ادارة الشركة لذلك هى ضربة معلم من الأسطورة بيبو .
لذلك اطمئنوا ياجماهير القلعة الحمراء الخير قادم وسيستمر المارد الأحمر فى حصد البطولات وتحقيق الإنجازات والصعود لمنصات التتويج فى المحافل الدولية والعالمية وليست المحلية فقط .

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