رئيس مصنع الإلكترونيات: نمتلك خطوط إنتاج متطورة ونشارك في المشاريع القومية

نصنع منتجات عسكرية و مدنية

قال المهندس أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات التابع لـ الهيئة العربية للتصنيع، إن المصنع أنشأ عام 1979، وهو أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع، موضحا أن مصنع الالكترونيات يشكل نواة لتصنيع كل المعدات والاجهزة الإلكترونية سواء العسكرية أو المدنية.

وأضاف «عبد العزيز» خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أن الهيئة العربية للتصنيع تصنع العديد من المنتجات العسكرية منها أجهزة اللاسلكي والاشارة والانتركم وضفائر الطائرات وكل ما يخص بالمعدات الالكترونية.

وأِشار رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات، إلى أن المصنع له خطوت إنتاج كبيرة خاص بالشق المدني يحمل شعار الهيئة العربية للتصنيع والشركات الخاصة مثل «بلوتو»، فضلا عن لمبات الليد والكشافات المتطورة، مضيفا أن مصنع الالكترونيات يشارك في المشاريع القومية التي تنفذها الدولة منها تغيير أعمدة الإنارة القديمة واستبدالها بالليد بما يقارب بـ 3 ملايين كشاف على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن مصنع الإلكترونيات يقدم شاشات تلفزيون يحمل علامة «بلوتو» بداية من 19 يوصة إلى 55 بوصة، ومكنسة بالكهرباء والميكرويف وكافة الأجهزة المنزلية، مشيرا إلى أن المصنع خصص خط إنتاج بتصينع كاميرات المراقبة الحديثة بأنواع مختلفة، فضلا عن أجهزة التابلت والاب توب والشاشات التفاعلية.