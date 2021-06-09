عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نصنع منتجات عسكرية و مدنية

رئيس مصنع الإلكترونيات: نمتلك خطوط إنتاج متطورة ونشارك في المشاريع القومية

المهندس أحمد عبد
المهندس أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات

قال المهندس أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات التابع لـ الهيئة العربية للتصنيع، إن المصنع أنشأ عام 1979، وهو أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع، موضحا أن مصنع الالكترونيات يشكل نواة لتصنيع كل المعدات والاجهزة الإلكترونية سواء العسكرية أو المدنية.

وأضاف «عبد العزيز» خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أن الهيئة العربية للتصنيع تصنع العديد من المنتجات العسكرية منها أجهزة اللاسلكي والاشارة والانتركم وضفائر الطائرات وكل ما يخص بالمعدات الالكترونية.

وأِشار  رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات، إلى أن المصنع له خطوت إنتاج كبيرة خاص بالشق المدني يحمل شعار الهيئة العربية للتصنيع والشركات الخاصة مثل «بلوتو»، فضلا عن لمبات الليد والكشافات المتطورة، مضيفا أن مصنع الالكترونيات يشارك في المشاريع القومية التي تنفذها الدولة منها تغيير أعمدة الإنارة القديمة واستبدالها بالليد بما يقارب بـ 3 ملايين كشاف على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن مصنع الإلكترونيات يقدم شاشات تلفزيون يحمل علامة «بلوتو» بداية من 19 يوصة إلى 55 بوصة، ومكنسة بالكهرباء والميكرويف وكافة الأجهزة المنزلية، مشيرا إلى أن المصنع خصص خط إنتاج بتصينع كاميرات المراقبة الحديثة بأنواع مختلفة، فضلا عن أجهزة التابلت والاب توب والشاشات التفاعلية.

الهيئة العربية للتصنيع مصنع الإلكترونيات المنتجات العسكرية المشاريع القومية الأجهزة المنزلية موقع صدى البلد

ترشيحاتنا

سفير روسيا بالقاهرة: سعداء بالتطور الناجح للعلاقات مع مصر

الذهب يرتفع عالمياً ويسجل 1893.80 دولار للأونصة

نوكيا تعلن عن أرخص هواتفها الجديدة Nokia C01 Plus

7 سنوات من الإنجازات..17 مشروعا لتنمية وتطوير الصناعة خلال حكم السيسي

رسميا .. اوبل تكشف عن جراند لاند الفيس ليفت موديل 2022.. صور

دكتورة بيطرية: الفطر الأسود غير معدى وحالات الإصابة به نادرة ومرتبطة بكورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

خاص| تعرف على آخر تطورات المرحلة العلاجية لـ حسام عاشور

شرط وحيد من الكاف لحضور الجماهير مباراتي الأهلي والترجي .. تعرف عليه

بتوقيع طارق شوقي.. قرارات نهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

بالصور.. «الصحة» تغلق عيادة طبيب أسنان شهير في التجمع الخامس

بقرار من موسيمانى .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف

الحكومة: تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الوحدات السكنية للمستفيدين

قرار اقتصادي عاجل من ولي عهد دبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

تفاصيل رحلة استجمام محمد صلاح في الجونة

نفوق 12 رأس ماشية في حريق 3 حظائر في المنوفية.. صور

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بطريق 36 الحربى بالإسماعيلية.. صور

فيديو

فيديوجراف | متهم بالنصب .. أزمة جديدة يواجهها محمد رمضان

فيديوجراف | كتموا أحزانهم .. نجوم على خشبة المسرح رغم فراق ذويهم

فيديوجراف..شقق بالتقسيط المريح .. كل ما تريد معرفته عن مشروع مدينة نور

موقف محرج.. رجل يصفع الرئيس الفرنسي على وجهه

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

رمضان البيه يكتب: العطاءات الربانية

عثمان المقدم يكتب: «أخى»

عبد المعطى أحمد يكتب: توظيف العقل

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

اﻟﻤﺰﻳﺪ